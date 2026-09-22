В интервью агентству «Интерфакс»

– Радий Фаритович, как вы охарактеризуете итоги развития Башкирии в первом полугодии и каковы перспективы новых моделей инвестиционной политики, включая потенциал ОЭЗ «Алга»?

– Самое главное – нам удается сохранять экономическую устойчивость и позитивную инвестиционную динамику, несмотря на все вызовы сегодняшнего дня. В своём послании Государственному Собранию – Курултаю Башкортостана я обозначил ключевой тезис, который должен лежать в основе всей нашей работы: всё для победы. А добиваться успехов на передовой мы можем лишь в том случае, если экономика стабильна, чтобы и дальше обеспечивать фронт всем необходимым.

После небольшого снижения в прошлом году в республике вновь растёт промышленное производство – 6,7 процента по итогам первого полугодия. Это выше среднероссийских и окружных показателей.

За этот же период наши аграрии произвели продукции более чем на 85 млрд рублей. Мы практически полностью обеспечиваем потребности региона по основным видам продовольствия. Все это не может нас не радовать.

Что касается инвестиционной политики, то мы не ограничиваемся действующими механизмами поддержки бизнеса и постоянно создаем новые инструменты развития.

Хороший пример – город Агидель. Два года назад мы внедрили там уникальный преференциальный режим, установив на региональном уровне меры поддержки, аналогичные территориям опережающего развития. В результате за два года количество субъектов малого и среднего предпринимательства выросло там в 1,5 раза. А это 182 новых предприятия.

Этот опыт мы теперь будем масштабировать. Ведём работу над запуском нового проекта – Башкортостанского инвестиционного режима. Для начала реализуем его в семи пилотных муниципалитетах: Агидели, Сибае, Баймакском, Зилаирском, Нуримановском, Салаватском и Абзелиловском районах. При этом меры поддержки будут максимально адресными. Для каждого муниципалитета будем учитывать его экономическую специализацию и существующие точки роста. Так, Агидель и Сибай рассматриваем как площадки для развития креативных индустрий, а также транспортировки и хранения. В Баймакском и Салаватском районах акцент будет на переработке сельхозпродукции, а в Зилаирском и Нуримановском – на обработке древесины, производстве мебели и туризме.

Отмечу, что после модернизации инвестиционного законодательства мы существенно упростили механизмы получения господдержки. И это стало серьёзным стимулом для предпринимателей – с 1 июля 2023 года, когда заработали новые правила, республика заключила с бизнесом уже 247 инвестиционных соглашений. А всего в перечне приоритетных 408 проектов с общим объёмом инвестиций более 1,15 трлн рублей и созданием порядка 29,4 тысячи рабочих мест.

Ещё один важнейший инструмент – Региональный инвестиционный стандарт от Агентства стратегических инициатив. Мы внедрили его одними из первых, и у нас полноценно работают все элементы стандарта: Инвестиционная декларация, Инвестиционный комитет, Корпорация развития, Инвестиционная карта, Свод инвестиционных правил, система обратной связи «ЦУР Бизнес», механизм формирования инвестиционных предложений. Благодаря этому нам удалось сократить инвестиционно-строительный цикл в среднем на 33 процента.

Всё это находит отражение в результатах Национального рейтинга инвестиционного климата. Третий год подряд Башкортостан входит в тройку лучших регионов России, занимая в этом рейтинге третье место.

Теперь об «Алге». Она уже дважды признавалась самой динамично развивающейся особой экономической зоной России, занимает третье место среди 39 промышленно-производственных ОЭЗ страны, а по итогам 2025 года показала эффективность функционирования на уровне 95 процентов.

Сегодня в «Алге» 26 резидентов. Шесть предприятий уже начали производственную деятельность. Интересно, что почти все существующие площадки ОЭЗ заполнены резидентами, а количество желающих запустить там новые производства не снижается. В связи с этим мы приняли решение о дальнейшем расширении границ ОЭЗ «Алга» в Уфимском районе ещё на 220 га. Заявку в Минэкономразвития России уже направили, в ближайшее время ждём положительного решения.

При этом мы понимаем, что потенциал этой площадки далеко не исчерпан. Инфраструктура продолжает развиваться, появляются новые резиденты, реализуются новые проекты, поэтому уверен, что впереди у «Алги» ещё более серьёзные результаты.