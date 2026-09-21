Радий Хабиров: «Явка в Башкортостане выше среднероссийской»

Дмитрий Медведев отметил, что избирательная кампания проведена на достойном уровне, и поблагодарил жителей России за участие в выборах.

– Совершенно очевидно, что это голосование не состоялось бы без огромного труда, который был затрачен всеми, кто участвовал и кто сопровождал эти выборы. Я имею в виду избирательные комиссии, добровольцев, в общем всех, кто обеспечивал эту избирательную кампанию. Хотел бы, пользуясь этой возможностью, искренне всех за это поблагодарить, – сказал Дмитрий Медведев. – Несмотря на старания наших врагов, несмотря на попытки испортить избирательную кампанию, несмотря на террористические акты, на стремление сделать как можно больше проблем, хочу сказать большое спасибо гражданам нашей страны, которые приняли участие в этом голосовании.

Председатель партии сообщил, что, по предварительным данным, явка в стране достигла почти 57 процентов – это самый высокий результат за последние годы. По информации первых экзитполов, «Единая Россия» выступила достойно, а это значит, что жители страны сохраняют доверие к ведущей политической силе, считают возможным доверить ей и дальше управление на самых разных уровнях государственной власти.

Глава Башкортостана отметил, что выборы в республике в целом прошли в спокойной обстановке, а жители в очередной раз продемонстрировали высокую избирательную культуру.

– Пока можем сказать, что явка у нас выше среднероссийской, и это нормально, Башкортостан всегда так голосует. Люди шли на участки как на праздник, мы все это видели. Дмитрий Анатольевич правильно сказал – всё, что происходит вокруг нашей страны в это время, только сплотило людей, – сказал Радий Хабиров. – Ценностью этих выборов я считаю и то, что очень разумно вели себя все политические партии. Мне кажется, была такая спокойная, респектабельная работа, с уважением друг к другу, к программам. И люди это оценили.

Руководитель региона подчеркнул, что стартовал подсчёт голосов. И в течение нескольких дней Центральная избирательная комиссия Башкортостана подведет окончательные итоги.

– А если говорить о «Единой России», то мы в нашем успехе не сомневались. Партия всё это время была с жителями, не болтала, спокойно делала своё дело и помогала людям, – сказал Радий Хабиров. – И кандидаты были очень достойные. Несколько участников СВО выдвинулись в горсовет Уфы, в том числе Герой России Василь Ямалетдинов. Ещё один Герой России Денис Чернавин баллотировался в Госдуму. Конечно, на этих ребят мы будем опираться в нашей дальнейшей работе.