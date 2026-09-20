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Общество
20 Сентября , 11:55

«Марийская общественность РБ демонстрирует высокую активность на выборах"

Радион Плотников, председатель региональной марийкой национальной-культурной автономии "Эрвел Марий" Республики Башкортостан, сказал в общественном пресс-центре «Выборы-2026»:«Марийская общественность РБ демонстрирует высокую активность на выборах, что обусловлено нашей многовековой историей совместного проживания с башкирским и другими народами в мире и согласии.

«Марийская общественность РБ демонстрирует высокую активность на выборах"«Марийская общественность РБ демонстрирует высокую активность на выборах"
«Марийская общественность РБ демонстрирует высокую активность на выборах"

Отсутствие межнациональных конфликтов — результат выверенной политики руководства республики во главе с Радием Хабировым. Она выстроена так, чтобы каждый этнос мог свободно сохранять свою культуру, традиции и родной язык. Для этого сегодня делается очень многое: создаются новые общеобразовательные организации и культурно-просветительские пространства. Это не просто слова, а конкретные дела, которые жители видят на практике.
Осознавая это, марийское население подходит к голосованию как к ответственному гражданскому долгу. Люди прекрасно понимают: от их голоса зависит развитие нашего региона. Мониторинг социальных сетей и СМИ показывает, что третий день голосования проходит без единого инцидента. Это говорит о высокой электоральной культуре и зрелости общества, которое четко понимает цель этих выборов. Как справедливо отмечают коллеги, для нас выборы — это не просто политический процесс, а настоящий праздник, традиция и доверие к государству.
В текущих геополитических условиях сплоченность всех народов Башкортостана подтверждает старую истину: за нами правда, а значит — победа».#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026#ГолосМедиаСообществ2026

Автор:Фирдаус Кадикова
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