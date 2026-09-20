«Марийская общественность РБ демонстрирует высокую активность на выборах"

Отсутствие межнациональных конфликтов — результат выверенной политики руководства республики во главе с Радием Хабировым. Она выстроена так, чтобы каждый этнос мог свободно сохранять свою культуру, традиции и родной язык. Для этого сегодня делается очень многое: создаются новые общеобразовательные организации и культурно-просветительские пространства. Это не просто слова, а конкретные дела, которые жители видят на практике.

Осознавая это, марийское население подходит к голосованию как к ответственному гражданскому долгу. Люди прекрасно понимают: от их голоса зависит развитие нашего региона. Мониторинг социальных сетей и СМИ показывает, что третий день голосования проходит без единого инцидента. Это говорит о высокой электоральной культуре и зрелости общества, которое четко понимает цель этих выборов. Как справедливо отмечают коллеги, для нас выборы — это не просто политический процесс, а настоящий праздник, традиция и доверие к государству.

В текущих геополитических условиях сплоченность всех народов Башкортостана подтверждает старую истину: за нами правда, а значит — победа».#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026#ГолосМедиаСообществ2026