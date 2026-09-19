Межвузовский кампус Уфы представил научно-технологический потенциал Башкортостан

— Сегодня конкурентоспособность промышленности определяется не только производственными мощностями, но и способностью создавать и внедрять собственные технологические решения. Башкортостан последовательно формирует экосистему, в которой университеты, научные центры и предприятия работают как единая команда. Представление Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ на площадке TNF 2026 - это подтверждение высокого уровня наших компетенций и востребованности разработок республики, — отметил заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев.

Форум в Тюмени собрал более 18 тысяч участников из 60 регионов России и зарубежных стран. В 2026 году TNF установил рекорд, впервые объединив 18 вертикально интегрированных нефтяных компаний, среди которых «ЛУКОЙЛ», «Сургутнефтегаз», «НОВАТЭК», «Нефтиса», «КазМунайГаз» и QazaqGaz. Отдельные технологические дни на площадке проводят гиганты отечественной индустрии — «Газпром нефть», «Газпром», «Роснефть», СИБУР и Сбер.

В самом центре масштабного отраслевого события Башкортостан выступил как единая научно-производственная платформа. Межвузовский кампус стал точкой сборки, где исследования вузов связываются с запросами бизнеса, а университетская среда превращается в прямого поставщика технологий для промышленности.

— Межвузовский кампус сегодня вновь подтверждает свою роль как площадка, где образование, наука и технологии работают на решение реальных задач. Выход на крупные отраслевые площадки показывает, что компетенции наших университетов и технологических партнёров востребованы далеко за пределами республики. Для нас важно продолжать этот путь и расширять присутствие Башкортостана в федеральной научно-технологической повестке, — отметил директор Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ Сергей Гладких.

В составе единой экспозиции Кампус представил ключевых научных и индустриальных партнёров: Сколтех, Фонд «Сколково», Уфимский государственный нефтяной технический университет, а также производителей оборудования и разработчиков ПО — «Газохим Инжиниринг» (инвестиционный холдинг ГК «Ростех»), ГК «Уралтехнострой», ХК «ОЗНА», «Ойлтиммаш», «Тетаком», «Робо+», «ИНТЭКО» и «РенОптикЛаб» (победитель программы «Старт-1»).

Прикладные разработки уже ориентированы на конкретные задачи нефтегазовой отрасли. Среди них - автономный робототехнический комплекс LMR-RC10 компании «Робо+», цифровая платформа «Тетаком» для управления геолого-техническими мероприятиями и аппаратно-программный комплекс цифровой радиографии «РенОптикЛаб» для контроля сварных соединений. «Ойлтиммаш» представил малогабаритную термостатируемую сепарационную установку. Также на стенде показаны беспилотные летательные аппараты и современные системы механизированной добычи.

Таким образом, на одной площадке уфимский Кампус показал решения для разных этапов производственного цикла - от контроля оборудования и управления технологическими процессами до роботизации и непосредственно добычи.

Практический вектор этой работы подкреплён стратегически: резидент Кампуса УГНТУ и компания «Газпром нефть» утвердили программу сотрудничества до 2030 года по совместной разработке цифровых и инженерных решений для отрасли.

Для республики это прямой выход на крупнейших заказчиков страны, инструмент привлечения инвесторов в региональные наукоёмкие производства и возможность закрепить за Башкортостаном статус одного из главных научно-производственных хабов для топливно-энергетического комплекса России.

Справочно

Напомним, по поручению Президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Работу по данному направлению ведет Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируются и строятся 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40.

Башкортостан стал одним из пилотных регионов России, где реализуется федеральный проект по созданию сети современных кампусов. Первая очередь Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра в Уфе была открыта в феврале 2024 года.

«Газпром нефть» и Уфимский государственный нефтяной технический университет развивают сотрудничество в сфере научных исследований, создания технологий и подготовки специалистов для нефтегазовой отрасли с 2018 года. На базе совместного научно-образовательного центра ученые и инженеры реализуют прикладные проекты для нефтедобычи. Среди совместных разработок – цифровой двойник скважины и прототип интеллектуальной системы электрообогрева оборудования.

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