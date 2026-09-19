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Общество
19 Сентября , 06:01

89-летний Ринат Латыпов из д. Урьяды проголосовал на избирательном участке

Ветеран труда с  более чем 40-летним стажем Ринат Латыпов и сегодня ведет активный образ жизни – весь день хлопочет по хозяйству, часто  работает за деревообрабатывающим станком,  выходит на пешие прогулки.

89-летний Ринат Латыпов из д. Урьяды проголосовал на избирательном участке89-летний Ринат Латыпов из д. Урьяды проголосовал на избирательном участке
89-летний Ринат Латыпов из д. Урьяды проголосовал на избирательном участке

Следит он и за тем, что происходит в стране и мире, смотрит новостные каналы, с нетерпением  ждет победного окончания СВО. Поэтому он никогда не пропускает выборы, к тому же сам приходит на избирательный участок.

-  Я считаю, кто болеет душой за будущее детей, внуков, правнуков, то никогда не останется в стороне от такого важного события в жизни страны, - говорит Ринат абый. -  Внимательно изучил бюллетени и сделал свой выбор. Знаю, мой голос будет зачтен. Пусть  наши дети, внуки , правнуки живут  под мирным небом в процветающей стране.

#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026

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