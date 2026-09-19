89-летний Ринат Латыпов из д. Урьяды проголосовал на избирательном участке

Следит он и за тем, что происходит в стране и мире, смотрит новостные каналы, с нетерпением ждет победного окончания СВО. Поэтому он никогда не пропускает выборы, к тому же сам приходит на избирательный участок.

- Я считаю, кто болеет душой за будущее детей, внуков, правнуков, то никогда не останется в стороне от такого важного события в жизни страны, - говорит Ринат абый. - Внимательно изучил бюллетени и сделал свой выбор. Знаю, мой голос будет зачтен. Пусть наши дети, внуки , правнуки живут под мирным небом в процветающей стране.

#БашВыбор2026 #ВыбираемВместе #ЕДГ2026 #БашкортостанВыбирай2026



