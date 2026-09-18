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Общество
18 Сентября , 12:09

В Уфе открылся Центр общественного наблюдения

18 сентября в Башкортостане стартовало трехдневное голосование на выборах. В столичном Конгресс-Холле «Торатау» открылся Центр общественного наблюдения (ЦОН). Здесь в течение всех трех дней будут находиться представители Общественной палаты республики и эксперты Общественного штаба по наблюдению за ходом избирательной кампании и голосования на выборах в 2026 году в Башкортостане.

В Уфе открылся Центр общественного наблюденияВ Уфе открылся Центр общественного наблюдения
В Уфе открылся Центр общественного наблюдения

В ЦОНе организована бесперебойная онлайн-трансляция с камер видеонаблюдения на избирательных участках. Видеонаблюдение строится на нескольких базовых принципах: соблюдение тайны голосования, видеонаблюдение не подменяет процедуры установления итогов голосования на конкретном участке, видеонаблюдение не будет осуществляться в медицинских учреждениях, следственных изоляторах.

Предварительно оставив заявку за компьютером можно выбрать определённый участок и посмотреть на него в режиме реального времени, а большой экран запрограммирован на "калейдоскоп" участков — каждый выводится на экран по 8 секунд.

«В дни выборов Центр общественного наблюдения станет единым пространством, где будет вестись постоянный мониторинг хода голосования, оперативно обрабатываться поступающая информация и оказываться необходимая помощь наблюдателям и гражданам. ЦОН обеспечивает абсолютную прозрачность голосования», - отметила Энже Ахмадуллина. - Центр общественного наблюдения — это очень сильный инструмент, который показывает, как идёт голосование, как и когда происходят наплывы и спады потока избирателей. В работе Центра также участвуют эксперты, которые будут анализировать поступающую информацию, проверять ее и давать необходимые разъяснения по вопросам, связанным с ходом голосования. Общественный контроль — это важный инструмент защиты избирательных прав граждан и укрепления доверия к избирательному процессу».
 
В открытии приняли участие член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, член Ассоциации юристов России, председатель Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод, председатель ЦИК РБ Азат Галимханов, технический директор Ростелекома в Башкортостане Ильгиз Баекенов, помощник Главы Башкирии, председатель Ассоциации ветеранов СВО РБ Оскар Ситдиков, электоральный эксперт Илья Чечельницкий, международные наблюдатели из 5 стран мира, студенты и члены Ассоциации ветеранов СВО РБ.

Ильгиз Баекенов отметил: ««Ростелеком» обеспечивает видеонаблюдение на выборах в Государственную Думу: монтаж камер стартовал в середине июля, а к Единому дню голосования мы смонтировали и подключили все 1390 участковых и территориальных комиссий в республике. На каждом объекте установлено по две камеры видеонаблюдения, всего 2780. Изображение с камер вывели на видеостену в Центре общественного наблюдения, организовали основной и резервный каналы по 100 Мбит/с и 10 автоматизированных рабочих мест. Кроме того, создан виртуальный центр обработки данных, работает видеоархив и ведётся онлайн-мониторинг каждого объекта. Комплексное функциональное тестирование начали 7 сентября — по его итогам система полностью готова к Единому дню голосования».Фото Ляйсан Гарраповой и Алины Ишмухаметово

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