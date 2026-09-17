В Уфе стартовал окружн фестиваль для воспитан детских домов ПФО «Вернуть детство

В Уфу приехали более 300 талантливых детей и подростков из регионов Приволжского федерального округа – победители региональных этапов конкурса.

Участников фестиваля и их наставников от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев. Он подчеркнул, что мероприятие в этом году проходит на территории парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова и эту площадку выбрали не случайно.

– Здесь проверяются и закаляются характеры, формируется внутренний стержень, дух стойкости и сплочения. Всё это необходимо молодым людям нашего неспокойного времени – времени больших вызовов и борьбы за умы молодого поколения, – сказал Олег Машковцев. – Пусть для вас это станет местом встречи с единомышленниками, началом дружбы на долгие годы. Желаю вам провести время в гостеприимной Уфе с пользой, зарядиться яркими эмоциями от интересной борьбы и получить радость от заслуженных побед.

Глава Башкортостана Радий Хабиров выразил уверенность, что время, проведённое в республике, будет полезным для ребят.

– Дорогие друзья, мы от всей души приветствуем вас. Добро пожаловать в Башкортостан! Мы в республике очень любим гостей и хотим, чтобы вам здесь было хорошо. Постараемся в эти дни поделиться с вами нашей сердечностью, знаниями и той силой, которая у нас есть, – сказал Радий Хабиров. – Мы специально пригласили вас в парк «Патриот». Здесь вас ждёт много интересного: пообщайтесь, погуляйте, обязательно примите участие в «Гонке героев», прыгните с десантной вышки. Это отличная возможность проверить свои силы. Вы – самые творческие и интересные ребята. Надеемся, что вы уедете отсюда с теплом в сердце.

Напомним, что социальный проект «Вернуть детство» реализуется при поддержке полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Правительства Башкортостана. Его основные задачи – охватить максимальное количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, участием в региональных отборочных и окружных мероприятиях профориентационного, познавательного, культурного и спортивного характера, а также создать условия для успешного развития потенциала каждого ребёнка.

Программа фестиваля включает интеллектуальные, творческие и спортивные мероприятия «Мастерок», «Звёзды детства», «Ума палата», «Спортивный Олимп», «Кулинарное мастерство», а также испытание «Гонка героев» и конкурс «Медиа», которые в этом году проходят впервые. Для участников подготовили уроки по управлению беспилотными системами, мастер-классы с известными общественными деятелями, профориентационные мероприятия и экскурсии.

Особое значение фестиваль приобретает в Год единства народов России. Он объединяет детей из всех регионов Приволжского федерального округа, помогает им знакомиться, общаться, раскрывать свои способности и приобретать новых друзей.