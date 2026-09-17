Акция «Рахмат» предлагает скидки

Розыгрышей больших призов, как в прошлые годы, не будет, зато будут скидки у партнеров акции.

Полный список партнёров ежедневно обновляется на сайте рахмат2026.рф. Главное отличие нынешней акции от предыдущих — исключительно купонный характер.

Для получения скидки от граждан не будут требовать никаких персональных данных.

Организаторы напоминают, что количество купонов ограничено, поэтому жителям республики советуют не откладывать визит на избирательный участок. Акция пройдёт 18, 19 и 20 сентября.

В эти дни скидки на товары предоставят следующие магазины с. Мишкино: «Радуга» (строительный) (ул. Спортивная, 19/3); «21 век» (непродовольственный) (ул. Спортивная 19А, 2 этаж); «Дельфин» (ул. Спортивная, 14 А); «Цветочек» (ул. Спортивная, 14) и скидки на услуги - фотосалон «6х9» (ул. Спортивная, 20).