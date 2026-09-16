Объявили победителей Третьего конкурса грантов Главы Башкортостана для НКО

На конкурс поступило 210 заявок. Победителями стали 41 некоммерческая организация из разных районов республики: 26 проектов – из Уфы, по три – из Стерлитамака и Чишминского района, ещё по одному – из Сибая, Нефтекамска, Октябрьского, Ишимбайского, Иглинского, Миякинского, Гафурийского, Нуримановского и Белебеевского районов.



«Это финальный конкурс Фонда в 2026 году. За год мы провели пять конкурсов для некоммерческих организаций, получили 880 заявок и поддержали 159 проектов из разных районов Башкортостана. Особенно радует, что 57 организаций – это больше трети всех победителей – получили грант впервые. Это говорит о том, что в грантовую систему приходят новые активные команды, готовые решать социально значимые задачи.

Все проекты направлены на конкретную поддержку жителей республики, и мы уверены, что их реализация принесёт ощутимые результаты. Благодарим всех участников конкурсов за активную гражданскую позицию и ждем новые заявки в 2027 году!», – отметила генеральный директор Фонда грантов Главы Башкортостана Люция Сайфуллина.



Отметим, что восемь организаций впервые получили грант Фонда, а три из них участвовали в конкурсе в первый раз и сразу победили.



Наиболее популярными направлениями конкурса стали:

● «Наука, образование и просвещение» (9 проектов);

● «Социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан» и «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства» (по 8 проектов);

● «Сохранение исторической памяти» и «Культура и искусство» (по 4 проекта).



Какие проекты реализуют победители?



В Нуримановском районе запустят технолаб «Время быть СВОим!» – подростков научат 3D-моделированию и управлению дронами. Обучение пройдут 300 ребят.



Проект «Самые важные 200 дней жизни» поможет семьям с младенцами из районов Башкортостана. Родителей с детьми первого года жизни, у которых есть факторы риска, будут консультировать специалисты. Обучение пройдут 200 врачей и педагогов, а также 120 родителей. Ещё запустят цифровой патронаж – чтобы следить за развитием малышей онлайн.



В Чишминском районе откроют театральную студию для дошкольников, для которых русский язык не является родным. Занятия помогут детям адаптироваться и лучше освоить язык, а в конце поставят спектакль.



Отметим, что конкурс проводился при софинансировании Фонда президентских грантов. Реализация проектов победителей начнётся не ранее 1 ноября 2026 года. С полным перечнем победителей конкурса можно ознакомиться на сайте https://грантыглавы102.рф

Напомним, что за 2020-2026 годы было проведено 29 конкурсов, на которые поступило более 5,8 тыс. заявок. Поддержку получили 1149 социально значимых проекта. Победителями конкурсов Фонда разных лет стали представители организаций из 56 муниципальных образований республики и 7 субъектов России. Общая сумма грантовой поддержки составила более 1,7 млрд. руб., из них 1168 млн. руб. из бюджета республики и 559, 53 млн. руб. за счет софинансирования Фонда президентских грантов.

