В Уфе открылся детский культурно‑просветительский центр «Аргымак»

Учреждение открыли на базе Центра детского чтения Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди. Там малыши могут исследовать мир в безопасной игровой среде, школьники — работать с электронными ресурсами, а подростки попробуют себя в творчестве: будут снимать мультфильмы и участвовать в квестах.

В центр поставили VR‑шлемы для виртуальных путешествий, интерактивную панель, мультстудию и песочный стол. Фонд укомплектован новыми изданиями — от классики и научно‑популярной литературы до краеведческих книг и изданий с дополненной реальностью. Особое внимание уделили созданию доступной среды: в фонде появились книги с шрифтом Брайля и рельефно‑графические пособия, а для детей с ОВЗ оборудовали специальное рабочее место с тактильной навигацией.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.