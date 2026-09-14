Обращение В. Путина к участникам и гостям Международного фестиваля молодёжи–2026

На уральской земле веками рождались идеи, которые меняли нашу страну к лучшему. Первые заводы, первая в России промышленная революция, многие сотни современных научных прорывов. Где, как не здесь – в одном из главных центров индустриального, культурного, интеллектуального наследия России, – молодым лидерам разных стран обсуждать то, как меняется наша жизнь с приходом новых технологий, каким должен быть мир будущего.

В русском языке есть одна особенность: слово «мир» – это дружба, согласие. И в то же время «мир» – это планета: человечество, все страны и народы Земли. И это многое объясняет в характере многонационального народа России, в наших решениях, действиях.

Если мы дружим, то крепко и надолго. Если живём по-соседски, то хотим, чтобы всё было по справедливости и с уважением друг к другу.

Мы за то, чтобы человек оставался человеком, а его судьба не определялась бы гражданством, кошельком, набитым деньгами, статусом или происхождением. Мы уверены, что каждый народ волен самостоятельно выбирать свой путь развития, иметь равный доступ к лекарствам, продуктам, воде, энергии, возможность получить образование, использовать новейшие технологии, которые должны быть достоянием всего человечества.

К этому мы стремимся, за это боремся, об этом мечтаем. Если вы разделяете эти стремления – давайте вместе менять мир.

Будем рады тем, кто решит присоединиться к нашим проектам в России. Но не менее рады, если и в своих странах, на своей любимой родине вы будете строить наш общий новый, открытый и, надеюсь, справедливый мир.

В том, что у вас, у молодого поколения, всё получится, – не сомневаюсь. Это ваше время.

Следуйте за мечтой вместе с Россией!

Здоровья вам, успехов и всего самого доброго!