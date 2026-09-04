В Дюртюлинском районе Башкирии появились новые туристические экскурсии

Теперь дважды в месяц для гостей здравницы проводятся масштабные обзорные экскурсии по ключевым музейным экспозициям. Культурно-познавательные выезды позволяют совместить оздоровительный отдых с изучением истории и культуры республики. География посетителей охватывает десятки регионов страны: в санаторий приезжают жители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени, Казани и других крупных городов.

На экскурсиях гости познакомятся с традициями и бытом коренных народов, а также узнают о вкладе дюртюлинцев в победу в Великой Отечественной войне. Особое внимание в экспозициях уделено и современной истории.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/news/v-dyurtyulinskom-rayone-bashkirii-poyavilis-novye-turisticheskie-ekskursii/