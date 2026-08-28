В Башкортостане заключено 546 контрактов на приобретение жилья для детей-сирот

Премьер-министр отметил, что на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях состоят 7835 детей-сирот. Для 5346 из них наступило право на обеспечение жильем.

– В этом году на улучшение жилищных условий детей-сирот предусмотрено 2,9 млрд рублей. Целевой показатель обеспечения жильем – 756 человек, - подчеркнул Андрей Назаров.

Подробнее об этом доложил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов. Он отметил, что администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан заключено 546 контрактов на приобретение жилых помещений. Выдано 124 сертификата на предоставление выплаты для приобретения жилого помещения.

И.о. министра также назвал муниципалитеты, где средства на жилье для детей-сирот законтрактованы на 100%. Это Зианчуринский, Калтасинский,Кармаскалинский, Федоровский, Буздякский, Кугарчинский районы, города Нефтекамск и Сибай.

В завершение совещания Премьер-министр поручил администрациям муниципальных районов и городских округов до 1 декабря этого года обеспечить 100%

освоение средств бюджета, выделенных на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Министерству строительства и архитектуры поручен действенный и постоянный контроль за полным освоением средств, направленных на указанные цели.

https://mintrud.bashkortostan.ru/presscenter/news/844082/