В Башкортостане представили новые туристические объекты

Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев совместно с министром предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светланой Верещагиной посетили два объекта туристической инфраструктуры, созданные при государственной поддержке в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство»

Глэмпинг «БЛАГОЛЭНД» расположен на берегу реки Белой. На его территории находятся 26 всесезонных домов и 10 палаток-сафари, две бани с чаном, ресторан, летнее кафе с бассейном, волейбольная и детская площадки, костровая зона и обустроенный пляж. Парк-отель «Миа Терра» работает на озере Шамсутдин, на месте бывшего санаторно-оздоровительного лагеря «Башкирский Артек». Для гостей доступны 18 модульных домов, 12 сафари-тентов, кафе, банный комплекс, веревочный парк, летний кинотеатр и детские площадки. По выходным здесь проводятся мастер-классы, квизы и караоке.

Оба объекта получили поддержку в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство». Они расположены в живописных природных зонах и работают круглый год, что позволяет продлевать туристический сезон и привлекать гостей после окончания летнего периода.

СПРАВОЧНО

Подробная информация о глэмпинге «БЛАГОЛЭНД» доступна на сайте blagoland.ru, о парк-отеле «Миа Терра» — на mia-terra.ru .

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