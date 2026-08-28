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Общество
28 Августа , 07:04

На портале «Госуслуги» стартовал прием заявок на курсы «Код будущего»

Прием заявок на бесплатные курсы «Код будущего», которые реализуются по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», открылся на портале «Госуслуги». В 2026/27 учебном году школьникам 8–11-х классов и учащимся колледжей и техникумов, осваивающим ИТ-специальности, доступны программы по программированию, искусственному интеллекту и робототехнике, сообщили в Минцифры РФ.

Участники смогут выбрать один из более чем 100 онлайн- и офлайн-курсов от 12 образовательных организаций. Обучение проходит в течение учебного года, продолжительность каждого курса составляет не менее 144 академических часов. Программы представлены на четырех уровнях сложности: базовом, продвинутом, профессиональном и олимпиадном. По итогам обучения участники получат сертификат проекта «Код будущего», который дает возможность получить дополнительные баллы к ЕГЭ при поступлении в вузы.

 

«По проекту „Код будущего“ в 2026/27 учебном году планируется обучить не менее 60 тысяч школьников и студентов колледжей. Проект развивается вместе с запросами ИТ-отрасли: участникам доступны курсы программирования с новым треком по информационной безопасности, программы по искусственному интеллекту и робототехнике. В этом году курсы впервые разделены по уровням образования, чтобы учитывать различия в подготовке школьников и студентов колледжей», — рассказала заместитель директора департамента перспективных технологий и кадров Минцифры России Анастасия Казанцева.

 

На курсах по программированию участники смогут освоить Python, C++, JavaScript и 1С, научиться создавать сайты, приложения и игры, работать с базами данных и познакомиться с основами кибербезопасности. Программы по искусственному интеллекту охватывают анализ данных, машинное обучение, нейросети и работу с языковыми моделями. В направлении робототехники участники изучат сборку и программирование роботов, компьютерное зрение и технологии автономного движения.

 

Чтобы приступить к обучению, необходимо подать заявление на портале «Госуслуги» и успешно пройти вступительное испытание. По его результатам участника распределят в группу подходящего уровня сложности. Выпускники проектов «Код будущего» 2022–2025 годов могут подать заявку только на курсы по программированию профессионального уровня сложности.

 

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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