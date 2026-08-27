В Уфе обсудили, как переломить негативные тренды в демографии

За круглым столом встретились представители всех ключевых сфер, от законодательной власти и социального блока до бизнеса и реального сектора экономики.

В ходе оживленной дискуссии участники затронули три главных вопроса: как преодолеть спад рождаемости, сохранить репродуктивное здоровье нации и выстроить комплексную поддержку семей с детьми. Особое внимание было уделено роли работодателей в создании комфортной среды для молодых родителей и важности просветительской работы среди молодежи.

Итогом круглого стола стала выработка конкретных инициатив, направленных на совершенствование демографической политики в Башкортостане. Эксперты подчеркнули, что преодолеть негативные тенденции можно только при условии консолидации усилий всех уровней власти и институтов — от федерального центра до конкретной семьи. Для этого необходима системная межведомственная работа, объединяющая медицину, образование, социальную защиту, бизнес и институты гражданского общества, сообщает пресс-служба Общественной палаты РБ.

Напомним, сегодня, 27 августа, в Уфе проходит VIII Гражданский форум Республики Башкортостан — ключевая площадка для диалога органов власти, общественных институтов, некоммерческого сектора и гражданских активистов. В программе форума — 36 дискуссионных, образовательных, консультационных и выставочных площадок, более 150 спикеров.

Фото: Диана ФАРАХОВА.