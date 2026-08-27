+9 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
27 Августа , 10:23

В Агидели модернизируют объекты культуры

В рамках рабочей поездки в Агидель Глава Башкортостана Радий Хабиров посетил ряд объектов культуры, где продолжается модернизация в рамках федеральных и региональных программ

Центральная библиотека Агидели в 2025 году стала победителем конкурсного отбора на реновацию учреждений сферы культуры и получила субсидию из республиканского бюджета в размере 8,8 млн рублей. На эти средства провели капитальный ремонт мягкой кровли, заменили оконные и дверные блоки.

В этом году на условиях софинансирования из регионального бюджета учреждение вошло в программу модернизации региональных и муниципальных библиотек национального проекта «Семья». На капремонт фасада, холла, актового зала и других помещений в течение двух лет направят 25,8 млн рублей федеральных средств. Работы планируют завершить в следующем году ко Дню Республики.

В планах на следующий год – принять участие в отборе на создание библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта «Семья».

Вместе с тем библиотека, построенная в 1985 году, продолжает работать. Её книжный фонд насчитывает более 50 тысяч экземпляров, а услугами пользуются порядка 5 тысяч человек. В структуру учреждения входят центральная библиотека с функциональными отделами, детская модельная библиотека, электронный читальный зал и комната детского досуга. Здесь работают кружки и клубы по интересам. Пополнение фондов происходит в том числе благодаря участию в федеральном проекте «Пушкинская карта».

– Большая работа по модернизации библиотек идёт у нас по всей республике. Это очень хорошая федеральная программа, – сказал Радий Хабиров. – Но одних отремонтированных стен и хороших условий недостаточно. Надо продолжать развивать культуру чтения книг, отрывать детей от гаджетов. У нас в Башкортостане это понемногу получается.

В здании библиотеки действует городской историко-краеведческий музей. Он включает в себя 11 экспозиционных и четыре выставочных зала, в том числе посвящённых культуре и быту народов республики, истории Агидели. Только за первое полугодие 2026 года в музее побывали порядка 2 тысяч человек.

В этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» музей получил субсидию в размере 11,5 млн рублей на техническое оснащение. За счёт этих средств удалось приобрести новое оборудование – от климатической техники до интерактивных панелей и мультимедийного гида. Это позволило существенно модернизировать экскурсионные программы.

Инновационные возможности музея можно увидеть в зале Боевой и Трудовой Славы, где особое место теперь занимает экспозиция, посвящённая участникам специальной военной операции.

Также в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив продолжается косметический ремонт всех залов музея. Его планируют завершить в октябре.

Реконструкция городской дом культуры «Идель» началась в 2021 году. Однако потребовались корректировки проектно-сметной документации и дополнительное финансирование. В связи с этим в 2024 году реконструкцию приостановили. Обновлённый проект находится на госэкспертизе. Также прорабатывается вопрос привлечения федерального финансирования.

Глава администрации города Денис Ирназаров отметил, что завершение реконструкции дома культуры имеет исключительное социальное и культурное значение для жителей. Агидели очень нужна современная площадка для проведения массовых мероприятий, развития творческих коллективов, организации досуга населения.

По материалам пресс-службы Главы РБ.

Фото пресс-службы Главы РБ.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/842795/

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru