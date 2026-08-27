В Агидели модернизируют объекты культуры

Центральная библиотека Агидели в 2025 году стала победителем конкурсного отбора на реновацию учреждений сферы культуры и получила субсидию из республиканского бюджета в размере 8,8 млн рублей. На эти средства провели капитальный ремонт мягкой кровли, заменили оконные и дверные блоки.

В этом году на условиях софинансирования из регионального бюджета учреждение вошло в программу модернизации региональных и муниципальных библиотек национального проекта «Семья». На капремонт фасада, холла, актового зала и других помещений в течение двух лет направят 25,8 млн рублей федеральных средств. Работы планируют завершить в следующем году ко Дню Республики.

В планах на следующий год – принять участие в отборе на создание библиотеки нового поколения в рамках нацпроекта «Семья».

Вместе с тем библиотека, построенная в 1985 году, продолжает работать. Её книжный фонд насчитывает более 50 тысяч экземпляров, а услугами пользуются порядка 5 тысяч человек. В структуру учреждения входят центральная библиотека с функциональными отделами, детская модельная библиотека, электронный читальный зал и комната детского досуга. Здесь работают кружки и клубы по интересам. Пополнение фондов происходит в том числе благодаря участию в федеральном проекте «Пушкинская карта».

– Большая работа по модернизации библиотек идёт у нас по всей республике. Это очень хорошая федеральная программа, – сказал Радий Хабиров. – Но одних отремонтированных стен и хороших условий недостаточно. Надо продолжать развивать культуру чтения книг, отрывать детей от гаджетов. У нас в Башкортостане это понемногу получается.

В здании библиотеки действует городской историко-краеведческий музей. Он включает в себя 11 экспозиционных и четыре выставочных зала, в том числе посвящённых культуре и быту народов республики, истории Агидели. Только за первое полугодие 2026 года в музее побывали порядка 2 тысяч человек.

В этом году в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья» музей получил субсидию в размере 11,5 млн рублей на техническое оснащение. За счёт этих средств удалось приобрести новое оборудование – от климатической техники до интерактивных панелей и мультимедийного гида. Это позволило существенно модернизировать экскурсионные программы.

Инновационные возможности музея можно увидеть в зале Боевой и Трудовой Славы, где особое место теперь занимает экспозиция, посвящённая участникам специальной военной операции.

Также в рамках республиканской программы поддержки местных инициатив продолжается косметический ремонт всех залов музея. Его планируют завершить в октябре.

Реконструкция городской дом культуры «Идель» началась в 2021 году. Однако потребовались корректировки проектно-сметной документации и дополнительное финансирование. В связи с этим в 2024 году реконструкцию приостановили. Обновлённый проект находится на госэкспертизе. Также прорабатывается вопрос привлечения федерального финансирования.

Глава администрации города Денис Ирназаров отметил, что завершение реконструкции дома культуры имеет исключительное социальное и культурное значение для жителей. Агидели очень нужна современная площадка для проведения массовых мероприятий, развития творческих коллективов, организации досуга населения.

По материалам пресс-службы Главы РБ.

Фото пресс-службы Главы РБ.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/842795/