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27 Августа , 14:26

Оксана Лут и Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные награды

26 августа в Центре управления республикой министр сельского хозяйства России Оксана Лут, которая находится в Уфе с рабочей поездкой, и Глава Башкортостана Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные награды работникам сельского хозяйства и пищевой промышленности региона за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса.

Оксана Лут и Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные наградыОксана Лут и Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные награды
Оксана Лут и Радий Хабиров вручили государственные и ведомственные награды

 Я регулярно приезжаю в Башкортостан. Это очень многоплановый регион, где развиваются различные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство. Республика каждый год растёт по объёму производства сельхозпродукции. В прошлом году был рекорд — Башкортостан собрал 1 млн тонн масличных и 3,6 млн тонн зерновых культур. По животноводству также идёт постоянный рост и по продуктивности, и по объёмам производства молока, мяса. Один из лучших аграрных университетов России тоже находится в Башкортостане. Вуз активно набирает обороты, развивается, участвует во всех программах, и его уже знает вся страна, – сказала Оксана Лут. – Сегодня мы награждаем представителей всех направлений, которые есть в республике – животноводство, растениеводство, ветеринария, научно-образовательная деятельность. Большое спасибо за ваш труд, за то, что благодаря вам и компаниям, в которых вы работаете, наши граждане могут вкусно есть и каждый день видеть богатый ассортимент, которого нет в большинстве стран. Вся Россия знает башкирскую продукцию, башкирские бренды. Уверена, что сельское хозяйство в республике будет и дальше успешно развиваться.

– Оксана Николаевна – большой друг нашей республики. И я хочу сказать большое спасибо вам лично и Министерству сельского хозяйства за ту поддержку, которую мы всегда получаем, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня мы вручаем государственные награды труженикам АПК, тем, кто обеспечивает продовольственную безопасность, хранит село как опору нашей республики, нашей культуры и нравственности. Хочу выразить искреннюю благодарность за ваш непростой труд. А республика и дальше будет направлять ресурсы на развитие села – строительство и ремонт дорог, благоустройство парков и скверов, укрепление социальной инфраструктуры.
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