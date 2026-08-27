+14 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
27 Августа , 07:01

Мероприятия акции «БумБатл» прошли на площадке фестиваля «Джазовые сезоны»

Всероссийская акция по сбору макулатуры «БумБатл» стала частью XII Международного фестиваля «Джазовые сезоны», который прошел 22 и 23 августа в музее-заповеднике «Архангельское». Акция проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

На тематической площадке акции гости мероприятия создавали поделки из вторсырья, участвовали в «бумбаскете» и узнавали о принципах экологичного образа жизни. Компанию участникам составили талисманы «БумБатла» — Бумасик и БуМаша.

 

Площадка экологической акции также стала одной из локаций детского квеста, подготовленного медиа «Мел». Таким образом, юные гости фестиваля могли не только выполнять задания, но и в игровой форме узнать больше о переработке макулатуры. Самые активные участники «БумБатла» получили памятные подарки: шоперы с символикой акции, а также футболки и ветровки от движения «Экосистема».

 

«На „Jazzовые сезоны“ мы привезли все самое интересное: гости могли проверить свои знания в экологическом квизе, сыграть в „бумбаскет“ и на мастер-классе „Подари вторую жизнь бумаге“ своими руками сделать игрушку. Такой формат помогает сделать разговор об экологии более интересным. Экологичные привычки формируются с детства, поэтому особенно важно знакомить детей с принципами бережного отношения к природе и показывать, что заботиться об окружающей среде увлекательно», — рассказала куратор площадки «БумБатла» Татьяна Мисюра.

 

Принять участие в экологическом соревновании «БумБатл» можно лично, вместе с семьей или коллективом. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте бумбатл.рф, указать организацию или заявить самостоятельное участие, сдать макулатуру в любой удобный пункт приема, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет на сайте проекта. Итоги соревнования подведут 15 ноября, во Всемирный день вторичной переработки. За шесть лет к «БумБатлу» присоединились 11,6 млн человек, которые отправили на переработку 697,8 тыс. тонн макулатуры.

 

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru