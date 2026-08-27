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Общество
27 Августа , 15:02

Марат Хуснуллин рассказал о задачах нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин выступил на мероприятии «Родина — это люди. Качественное жилье и транспортная инфраструктура» в Национальном центре «Россия». Зампред правительства представил ключевые результаты и перспективные задачи национального проекта «Инфраструктура для жизни», следует из сообщения кабмина.

«В прошлом году было введено 108 млн кв. м жилья, а с учетом всех видов недвижимости — почти 150 млн квадратов. При этом 63,5 млн кв. м приходится на индивидуальное жилищное строительство. Несмотря на все вызовы, стройка не стоит на месте — стабильно растем уже 6 лет подряд, показав прирост в 36%. Также стройотрасль обеспечивает более 20% ВВП страны», — отметил вице-премьер.

Важнейшим условием доступности жилья остается ипотека. По поручению Президента сохранены такие льготные ипотечные программы, как семейная, дальневосточная, сельская ипотека, льготная ипотека в новых регионах и для ИТ-специалистов. Также при создании комфортной среды для жизни большое внимание уделяется благоустройству общественных пространств. В этом году в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды были признаны победителями еще 294 проекта.

Говоря о дорожной инфраструктуре, вице-премьер сообщил, что за последние 5 лет в стране построено 3,7 тыс. км скоростных дорог, которые обеспечивают путь без светофоров и перекрестков. Трасса М-12 «Восток», которая входит в состав маршрута «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, в этом году будет продлена до Тюмени.

Марат Хуснуллин затронул и вопрос восстановления воссоединенных территорий. С 2022 года восстановлено и построено 25 тыс. объектов, федеральные дороги приведены к нормативу. Помимо этого, вице-премьер рассказал о реализации масштабных социальных и культурных проектов. Так, во Владивостоке, Кемерове, Калининграде и Севастополе продолжается строительство культурных кластеров общей площадью около 600 тыс. кв. м.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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