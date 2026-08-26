В Башкортостане стоматологическая клиника обновила оборудование

В рамках реализации в регионе национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» Региональная лизинговая компания оказала поддержку стоматологической клинике ООО «Доктор Дент». Средства были направлены на приобретение рентгеновского цифрового панорамного аппарата с функцией компьютерного томографа, стоимостью 2,89 млн. рублей. Сумма финансирования составила 2,3 млн рублей, срок 36 месяцев.

– Льготный лизинг по-прежнему остается эффективным инструментом господдержки малого и среднего бизнеса. Воспользовавшись этой программой, предприятие смогло расширить парк стоматологического оборудования, сохранив при этом необходимый объем оборотных средств, – прокомментировала министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Светлана Верещагина.

Полученная лизинговая поддержка поможет компании расширить деятельность. В частности, открыть отдельной кабинет лучевой диагностики (КТ, рентген) в дополнительном помещении.

– Полученная лизинговая поддержка поможет клинике увеличить объем оказываемых услуг на 20%. Инвестиции в основные средства обеспечат не только количественный рост показателей, но и качественное улучшение сервиса, что позволит клинике укрепить доверие пациентов и повысит общую эффективность работы учреждения, позволяя оказывать полный спектр медицинских услуг на базе одной клиники, – прокомментировал генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Башкортостан» Азат Хайруллин.

Учредителем Региональной лизинговой компании Республики Башкортостан является Республика Башкортостан (с долей 100%). Организация продолжает оказывать поддержку компаниям малого и среднего бизнеса, зарегистрированным на территории Республики Башкортостан.

Справочно:

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