Заседание Совета при Главе Башкортостана по вопросам цифрового развития и внедре

В состав Совета, который учредили в мае в соответствии с поручением Президента России Владимира Путина, вошли представители органов государственной и муниципальной власти, институтов развития, научного сообщества, банковских организаций и предприятий IT-сферы.

– Ежеквартально буду докладывать главе государства о работе нашего Совета, – сказал Радий Хабиров. – В этот раз его повестка посвящена вопросам внедрения ИИ в госуправлении. С учётом новых вызовов мы начали выстраивать единую структуру – в Правительстве республики создали Департамент развития ИИ, во всех министерствах и ведомствах определили ответственных на уровне заместителя руководителя. Эту работу ведём совместно с федеральными экспертами и партнёрами. Хотел бы также услышать предложения, как выводить разработки наших университетских лабораторий в реальный сектор экономики, какая поддержка нужна местным IT-компаниям, – сказал Глава Башкортостана.

***

О вызовах, которые должны учитывать в своей работе республиканские ведомства, институты развития и компании, задействованные в цифровой трансформации госсектора, рассказал заместитель Премьер-министра Правительства Башкортостана Олег Ли. В их числе, в частности, возможность отвечать на все новые киберугрозы, а также повышенные требования жителей к качеству предоставляемых цифровых сервисов.

– Информационная война ведётся через дезинформацию, атаки на историческую память, эмоциональные манипуляции, массовый или персонализированный синтетический контент, а также с помощью ботов. В условиях роста хакерских атак защита данных становится основой устойчивости госуправления, – сказал Олег Ли. – Что касается требований жителей, то важно понимать: в среднем на смартфоне у россиян установлено порядка 120 приложений, из которых около 50 являются активными. Люди привыкли к простым, быстрым сервисам, хотят понятных интерфейсов, в том числе для взаимодействия с госорганами. В цифровой век удобство таких сервисов в немалой степени формирует имидж государства.

Вице-премьер обозначил ключевые задачи в этой сфере. Речь идёт, в первую очередь, об импортозамещении и переходе к проактивному оказанию электронных услуг.

– Создание суверенной инфраструктуры – основа нашей цифровой трансформации. Это отечественное оборудование и программное обеспечение, которое даст независимость от зарубежных инструментов и необходимый уровень информационной безопасности, – отметил Олег Ли. – В применении искусственного интеллекта, который помогает делать работу точнее, быстрее и эффективнее, необходимо использовать только суверенные решения, обученные верным нарративам, обрабатывающие данные на территории России, учитывающие наш культурный код и духовно-нравственные ценности.

***

На заседании члены Совета обсудили внедрение технологий искусственного интеллекта в единую Систему электронного документооборота (СЭД) и деятельность Центра управления республикой, а также создания Центра компетенций по ИИ-трансформации системы государственного управления. Его миссией станет внедрение практических решений, которые повысят эффективность работы органов власти, помогут принимать правильные управленческие решения и улучшат качество государственных услуг для жителей Башкортостана.

Глава Башкортостана поддержал инициативу разместить этот центр на базе IQ-парка Межвузовского студенческого кампуса Евразийского НОЦ. Руководитель региона отметил, что такое решение позволит объединить деятельность центра с университетами и исследовательскими коллективами.

Также Радий Хабиров положительно оценил возможность внедрения ИИ-модуля в работу ЦУРа и Ситуационного центра республики. Цель проекта – автоматизация приёма и обработки запросов, сокращение времени реагирования и повышение качества взаимодействия с жителями. ИИ-агент берет на себя решение типовых обращений, а оператор подключается только при необходимости.

Кроме того, на заседании рассмотрели опыт реализации пилотного проекта по внедрению цифрового двойника системы теплоснабжения Белорецка. Это решение стало ответом на вопрос изношенности инфраструктуры и необходимости повышения качества жилищно-коммунальных услуг для жителей муниципалитета. ИИ-технологии помогут в том числе определить приоритетные участки для ремонта. К реализации инициативы приступили в июле 2026 года.

***

Подводя итоги заседания, Глава Башкортостана подчеркнул, что необходимо сформировать дорожную карту по внедрению искусственного интеллекта в республике с участием исполнительных органов власти, науки и бизнеса.

– Скажу честно, тема для меня новая. Пока мы пользуемся федеральными рекомендациями. Система госуправления устроена таким образом, что при эффективной работе в любые процессы можно внедрить ИИ, – сказал Радий Хабиров. – Взять, к примеру, работу нашего ЦУРа, где количество обращений уже переваливает за 1,5 млн. Пока здесь многое делается в ручном режиме. Если начнём применять ИИ, то достаточно большое количество сотрудников освободим от рутины и направим на более интеллектуальные задачи. По сути, Совет – это локомотив, который будет планомерно тащить вперёд тему внедрения искусственного интеллекта. И мы обязательно достигнем поставленных перед собой целей.