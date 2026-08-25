В Кигинском районе по нацпроекту «Семья» строится новая школа искусств

Новое здание площадью 2630 квадратных метров будет включать концертный зал, хореографические классы и мастерские. Современная инфраструктура позволит значительно расширить возможности для творческого развития и создать комфортные условия для обучения.
Решение кадрового вопроса также остаётся в центре внимания. В Кигинском районе по программе «Земский работник культуры» уже работают трое преподавателей, а в 2026 году принят на работу ещё один специалист.
«Мы не просто строим стены — мы соединяем возможности. С одной стороны — обновлённая инфраструктура. С другой — молодые специалисты. Вместе это и есть развитие культуры на территории. Чтобы у ребят из районов были те же шансы, что и у городских. Чтобы они могли учиться, творить и оставаться здесь», - подчеркнул Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.
Строительство нового здания — важный шаг в создании условий для творческой самореализации детей и укреплении культурного потенциала Кигинского района.