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Общество
25 Августа , 10:30

В Кигинском районе по нацпроекту «Семья» строится новая школа искусств

В селе Верхние Киги началось строительство нового здания Детской школы искусств в рамках федеральной программы «Модернизация региональных и муниципальных детских школ искусств» национального проекта «Семья»

Школа ведёт свою историю с 1970 года, однако с 1991 года размещается в арендованных помещениях площадью всего 190 квадратных метров. Отсутствие собственного пространства создавало серьёзные сложности: репетиции хора проходили в районном Доме культуры, а хореографические классы арендовали на стороне. При этом сегодня в учреждении занимаются 340 детей.

Новое здание площадью 2630 квадратных метров будет включать концертный зал, хореографические классы и мастерские. Современная инфраструктура позволит значительно расширить возможности для творческого развития и создать комфортные условия для обучения.

Решение кадрового вопроса также остаётся в центре внимания. В Кигинском районе по программе «Земский работник культуры» уже работают трое преподавателей, а в 2026 году принят на работу ещё один специалист.

«Мы не просто строим стены — мы соединяем возможности. С одной стороны — обновлённая инфраструктура. С другой — молодые специалисты. Вместе это и есть развитие культуры на территории. Чтобы у ребят из районов были те же шансы, что и у городских. Чтобы они могли учиться, творить и оставаться здесь», - подчеркнул Премьер-министр Правительства Республики Башкортостан Андрей Назаров.

Строительство нового здания — важный шаг в создании условий для творческой самореализации детей и укреплении культурного потенциала Кигинского района.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/840665/

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