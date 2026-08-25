МФЦ Башкортостана отмечает 15-летие своей деятельности

– Хочу сказать всем вам спасибо. Вы большие молодцы! За 15 лет наш МФЦ прошел большой путь, охватив своими офисами всю республику. С вашей помощью жители могут получить 500 государственных и муниципальных услуг, причём большинство в электронном виде. И сегодня уже трудно представить нашу жизнь без МФЦ, – сказал Радий Хабиров. – Но главное – это вы, коллектив МФЦ. У вас непростая работа – по сути, для большого количества людей вы представляете государство. И от того, как вы встретите человека, как ему улыбнётесь, как быстро окажете услуги, зависит его настроение и в целом социальное самочувствие. Понимая важность вашей работы, мы в республике учредили профессиональный праздник и почётное звание «Заслуженный работник МФЦ Башкортостана». Вы очень много делаете для людей. Поэтому будьте здоровы, живите счастливо. Пусть будет мир в ваших домах. С праздником!

Видеопоздравления коллективу МФЦ республики направил и статс-секретарь – заместитель министра экономического развития России Алексей Херсонцев.

– Ваш вклад в развитие МФЦ заслуживает внимания. Успехи Башкортостана неоднократно отмечались на самом высоком уровне. Ваши центры госуслуг стабильно показывают высокие результаты эффективности деятельности. Являются активными участниками и постоянными лауреатами конкурса «Лучший МФЦ России». Оказывают поддержку воссоединенным субъектам Российской Федерации, – сказал Алексей Херсонцев. – За всеми этими успехами стоит профессионализм и сплочённость руководства и коллектива. Почти 2 тысячи человек объединены общей целью – сделать взаимодействие граждан с государством простым, быстрым и комфортным.

Праздничное мероприятие продолжил концерт мастеров искусств республики.

Справка:

Республиканское государственное автономное учреждение Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан создали в 2011 году в рамках реализации «майских» Указов Президента России для снижения административных барьеров, оптимизации и повышения качества предоставления госуслуг.

За 15 лет учреждение стало одной из крупнейших региональных сетей МФЦ в России. Она объединяет 76 универсальных офисов, один специализированный бизнес-офис, 46 территориально обособленных структурных подразделений и 366 пунктов выездного обслуживания. Сетью МФЦ охвачено 99,14 процента населения республики.

МФЦ предоставляет около 500 государственных и муниципальных услуг. Ежедневно через центры «Мои документы» проходят порядка 10 тысяч заявителей. Среднее время ожидания – 5 минут 21 секунда.