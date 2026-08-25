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Общество
25 Августа , 17:04

Итоги оперативки у Радия Хабирова: награды, рекорды и новые стройки

🕊 Орден и медаль генерала Шаймуратова вручили двум бойцам — Павлу Пстыге и Риму Амирханову. Радий Хабиров поблагодарил военнослужащих. 🤸‍♀️ Радий Хабиров наградил Полину Дмитриеву и ее тренера Елену Кайгулову, которые привезли с первенства Европы 4 золотых и 1 серебряную медали. Тренер получила почётную грамоту республики, а сама Полина — Благодарность Главы.

🏫 Лицей имени создателя первых ЭВМ
Будущий математический лицей-интернат в Уфе назовут в честь Башира Рамеева — разработчика первых советских компьютеров «Стрела» и серии «Урал». У входа установят памятник учёному. Стройка идёт, открытие лицея планируется к 1 сентября 2027 года.

📈 Башкирия стала абсолютным лидером в рейтинге эффективности закупок. Победили сразу в 4 номинациях, в том числе по экономии. Итоги были озвучены на Всероссийской конференции «Госзакупки Пермь – 2026». Радий Хабиров поздравил коллектив госкомитета РБ по конкурентной политике.

👩‍🏫 В Башкирии ввели медаль «За педагогическую деятельность», а также будут поощрять педагогов за наставничество и поддержку лучших практик. Башкирия вошла в ТОП-5 регионов по олимпиадам школьников.

🎬 Глава поручил заложить 20 миллионов рублей на поддержку кинематографа. Сегодня в прокате идут новые фильмы башкирских режиссёров, в ближайшее время появится фильм «Потомки Салавата» о героях 112-й кавдивизии.

📚 Образование бьёт рекорды. 210 стобалльников на ЕГЭ — это новый максимум. 78 призёров и победителей всероссийских олимпиад за 5 лет! А школьники республики покоряют международные олимпиады по химии, математике, ИИ и экономике.

🥛 «Молочная страна» — уже в эту субботу!
29 августа в парке «Кашкадан» пройдет фестиваль молока, сыра, кумыса и мёда. Впервые — «Молочный цирк» и скачки на надувных коровках для малышей. Для детей и взрослых будут работать интерактивные зоны, мастер-классы и концертные площадки. Вход свободный. 0+

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