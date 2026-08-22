Владимир Путин поприветствовал участников акции «Сохраним лес»

Старт восьмому сезону главной лесовосстановительной акции был дан в столице Ненецкого автономного округа — городе Нарьян-Маре. В телеграмме глава государства отметил, что проект пользуется широкой поддержкой и ежегодно объединяет сотни тысяч неравнодушных людей. Среди них — представители разных профессий и возрастов, волонтеры и добровольцы, молодежь. Особые слова благодарности глава государства выразил сотрудникам и ветеранам лесного хозяйства — специалистам самой высокой квалификации.

«Вы искренне, по зову сердца стремитесь внести свой вклад в приумножение нашего лесного богатства, в решение экологических проблем, сохранение уникальных природных систем Арктики и других регионов нашей огромной страны. Своим примером содействуете формированию в обществе, особенно среди подрастающего поколения, культуры ответственного, бережного отношения к природе», — указано в телеграмме.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года