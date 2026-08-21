В России осенью стартует международный диктант по финансовой безопасности

«Тему этого года подсказали реалии сегодняшнего дня: инструменты искусственного интеллекта в равной степени используются и в благих целях, и, к сожалению, в преступных. Диктант дает участнику конкретный превентивный навык — распознать мошенническую схему до того, как она сработает, и защитить себя и своих близких от финансовых рисков и угроз», — отметила руководитель центра межолимпиадной подготовки школьников и студентов Марина Шемякина.

Диктант 2026 года состоит из 20 вопросов — от истории финансового мошенничества до современных схем с использованием криптовалюты, дропперства и искусственного интеллекта. Тест доступен на восьми языках: русском, английском, французском, испанском, китайском, таджикском, узбекском и кыргызском.

Каждый участник по завершении онлайн-теста получает именной сертификат и разбор ошибок, набравшие 90 баллов и более — диплом победителя. Участие бесплатное и будет открыто для всех желающих на сайте rosfindictant.ru.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.