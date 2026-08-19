Встреча с активом институтов гражданского общества Агидели

В мероприятии приняли участие представители общественных объединений, участники специальной военной операции, депутаты городского совета, религиозные деятели, волонтёры.

Открывая встречу, Глава Башкортостана отметил, что регион, несмотря на сложную внешнеполитическую ситуацию, развивается стабильно.

– Самая главная задача, которая стоит перед республикой и городом, – это поддержка специальной военной операции. Наш лозунг «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» – это не просто слова, это конкретные действия. Наши бойцы должны побеждать и всему миру доказать, что никто из нас не позволит угрожать нашей стране, – подчеркнул Радий Хабиров. – Мы продолжаем укреплять социальную сферу, обеспечивать работу экономики. У наших детей должна быть нормальная жизнь, чтобы они могли ходить в школы, заниматься спортом и творчеством, гулять, общаться со сверстниками. Еще одна важная задача – сохранять в республике мир, межнациональное и межконфессиональное согласие.

Руководитель региона подчеркнул, что перед обществом стоят серьёзные вызовы, поэтому важно быть сполочёнными и уверенными в будущем.

– Башкортостан развивается, нас поддерживает Президент страны. Нашу республику глава государства очень любит, это я вам точно могу сказать. Любой вопрос, который я поднимаю, всегда получает поддержку, – сказал Радий Хабиров. – У нас выстроено хорошее, эффективное взаимодействие с Правительством России, мы активно участвуем во всех федеральных программах.

Среди ключевых направлений дальнейшего развития территории Глава республики назвал поддержку малого и среднего бизнеса, обновление социальной инфраструктуры, ремонт дорог, развитие системы профессионального образования.

– Агидель – очень красивый и ухоженный город. Уже сегодня надо думать о его будущем и определять новые точки роста. Малый и средний бизнес – это тот локомотив, который даст второе дыхание, – отметил Глава республики. – Также необходимо использовать природный потенциал Агидели, развивать общественные территории, в том числе благодаря участию в федеральных программах. Что касается ремонта дорожной сети, то муниципалитет получит дополнительное финансирование на эти цели.

Радий Хабиров сообщил, что одним из крупных социальных проектов станет обновление Дома культуры. Для этого администрация города должна завершить все необходимые обследования и экспертизы.

– Уже в следующем году мы рассчитываем сюда зайти, обновим здание снаружи и внутри, благоустроим прилегающую территорию, – отметил руководитель региона.

Особое внимание планируют уделить развитию Агидельского филиала Уфимского топливно-энергетического колледжа и расширению перечня востребованных направлений подготовки. В частности, речь шла о педагогических и медицинских специальностях, чтобы молодёжь могла получать образование в родном городе и в дальнейшем оставаться здесь работать.

Также на встрече обсудили меры поддержки участников СВО и членов их семей, модернизацию коммунальной инфраструктуры, ремонт детской школы искусств, развитие сферы креативных индустрий, привлечение инвестиций.

В частности, представитель петербургской компании «НИА Инжиниринг» отметил, что в республике создали комфортные условия для ведения бизнеса, и сообщил, что предприятие откроет в Агидели производство вакуумно-плазменного оборудования. Юридическое лицо в регионе для этого уже зарегистрировали.

Глава Башкортостана подчеркнул, что в перспективе рассматривается возможность включения территорий Агидели в особую экономическую зону «Алга».

– Сейчас наша ОЭЗ располагается в Уфимском, Ишимбайском и Стерлитамакском районах. Законодательство позволяет нам расширять эту территорию, – сказал Радий Хабиров. – В Агидели уже действует региональный преференциальный режим для бизнеса. А особая экономическая зона предусматривает федеральную поддержку.

Радий Хабиров отметил, что общественные инициативы помогают муниципалитетам в том числе сохранять историческую память и локальную идентичность, развивать туризм, народные промыслы и местное предпринимательство.

– Агидель – особенный, очень ухоженный город с высоким стандартом содержания территорий. Здесь образованные, высокоинтеллектуальные жители. Понятно, что есть вопросы по ремонту местного дома культуры, детской школы искусств. И есть понимание, как их решать, – сказал Радий Хабиров по итогам рабочей поездки. – Исторические события, которые остановили строительство АЭС, привели к тому, что градообразующего предприятия здесь нет. Основной движущей силой является малое и среднее предпринимательство. Мы сохраняем преференциальный режим для Агидели, льготы для бизнеса. В планах – благоустроить ещё один парк, привести в порядок детский сад, библиотеку и музей. Шаг за шагом дела в городе двигаются.