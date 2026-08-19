Президент дал поручения на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Еще одно поручение касается принятия программ восстановления логистической инфраструктуры. При этом восстановление складских мощностей необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.

Помимо этого, правительству нужно оценить эффективность и востребованность действующих мер поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. А затем совместно с Центральным банком и деловыми объединениями подготовить предложения по донастройке системы поддержки.

Также правительству поручено определить перечень субъектов с наиболее сложной бюджетной ситуацией и предложить индивидуальный набор механизмов для их сбалансированного развития. Глава государства поручил совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет.

С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.