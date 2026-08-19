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Общество
19 Августа , 06:47

Президент дал поручения на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам дал правительству ряд поручений. В их числе — сформировать портфель прорывных цифровых решений для социальной сферы и принять активное участие в подготовке национальной стратегии развития цифровых платформ, сообщили в кабмине.

Еще одно поручение касается принятия программ восстановления логистической инфраструктуры. При этом восстановление складских мощностей необходимо вести на качественно новом технологическом уровне.

Помимо этого, правительству нужно оценить эффективность и востребованность действующих мер поддержки инвестиций как на федеральном, так и на региональном уровне. А затем совместно с Центральным банком и деловыми объединениями подготовить предложения по донастройке системы поддержки.

Также правительству поручено определить перечень субъектов с наиболее сложной бюджетной ситуацией и предложить индивидуальный набор механизмов для их сбалансированного развития. Глава государства поручил совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет.

С 2025 года в России по решению Президента РФ Владимира Путина реализуются обновленные национальные проекты. Они направлены на сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семей, создание комфортной и безопасной среды, экологическое благополучие, развитие экономики, технологий и цифровой сферы.

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