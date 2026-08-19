Глава Башкортостана осмотрел в Агидели новый офис многофункционального центра «С

Центр оснастили современным оборудованием, которое позволяет оказывать услуги в формате «единого окна». Для комфортного пребывания посетителей организовали зоны приёма и консультирования, детский игровой уголок, информационные стенды с навигацией, комнату психологической разгрузки. Кроме того, здесь создали пространства для проведения массовых мероприятий и активного досуга молодёжи и старшего поколения – коворкинг- и лаунджзону, конференц-зал, киберлокацию, антикафе, кинозал.

Глава Башкортостана осмотрел обновлённый кадровый центр «Работа России», Центр поддержки участников СВО и членов их семей, а также пообщался с юными жителями Агидели, для которых проходили занятия по кибербезопасности и уроки патриотизма.

В филиале госфонда «Защитники Отечества» Радий Хабиров поговорил с ветераном СВО, который пришёл в МФЦ подавать заявку для открытия своего дела в рамках программы адресной социальной помощи. Руководитель республики поинтересовался здоровьем бойца и пожелал ему успехов в реализации проекта.

Во время общения с молодёжью Глава республики рассказал о строительстве Межвузовского студенческого кампуса и создании комфортных условий для студентов уфимских вузов.

Радий Хабиров также высоко оценил деятельность добровольцев Агидели в формировании гуманитарных конвоев для участников СВО. Члены волонтёрского штаба имени Минигали Шаймуратова сообщили, что изготовили 5 км маскировочных сетей, более 2,5 тысячи окопных свечей, сотни антидроновых плащей.

Участники местного клуба активного долголетия поблагодарили руководителя региона за возможность путешествовать по родному краю, изучать его достопримечательности в рамках республиканской программы «Башкирское долголетие. Туризм».

Отметим, что в здании также расположены отдел молодёжной политики городской администрации, служба «Семья», филиалы «Движения Первых» и Республиканского молодёжного социально-психологического и информационно-методического центра, работают социальный участковый, представитель региональной Ассоциации ветеранов СВО.

Руководитель республики высоко оценил организацию работы нового многофункционального центра «Семейный» и его ориентированность на индивидуальный подход в решении вопросов жителей.

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Радий Хабиров также посетил отделение Центра «Мой бизнес» Агентства Республики Башкортостан по развитию малого и среднего предпринимательства. Здесь оказывают информационно-консультационные услуги и поддержку, а также проводят образовательные мероприятия для представителей бизнеса и тех, кто планирует открыть своё дело.

Отметим, ранее в Агидель выезжал мобильный офис Центра «Мой бизнес». В целях дальнейшего развития предпринимательства приняли решение о создании полноценного отделения. Для его запуска подобрали и отремонтировали помещение, а также оборудовали его необходимой мебелью и техникой.

Руководитель региона пообщался с клиентами центра, обсудил со специалистами меры поддержки бизнеса.

– На мой взгляд, будущее Агидели в плане экономики – это особые преференциальные режимы, – отметил Радий Хабиров. – Здесь нет крупного градообразующего предприятия, поэтому для развития важен именно малый бизнес. А для его работы необходимы в том числе преференциальные условия.