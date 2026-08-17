Встречи в Мишкинском районе, которые запомнятся на всю жизнь

Словно по волшебству, эти два дня вместили невероятно много: и рабочие встречи, и долгие поездки по родным местам, и живое, тёплое общение с множеством людей, которых я люблю и помню.

Встреча с одноклассниками началась с традиционного посещения родной школы. Эти стены помнят нас юными, звонкими, наивными. А потом был ужин в уютном кафе «Камильфо» — там, где вкусна не только еда, но и необыкновенна сама атмосфера возвращения в прошлое.

Было по-настоящему весело. Мы вспоминали тех, кого уже нет рядом — одноклассников, учителей, забавные случаи, события из детства. Смеялись до слёз, танцевали, играли в ручеёк — и на миг показалось, что время развернулось вспять, и мы снова за школьной партой. Судьбы у всех сложились по-разному: кто-то фермер, кто-то врач, кто-то учитель, кто-то живёт один, у кого-то большая и шумная семья. Но детство и школьные годы у нас общие — как общий язык, как общий воздух. И неважно, кто кем стал. Важно, что даже через 45 лет мы чувствовали себя легко и свободно рядом друг с другом. И с нашей учительницей французского — Фиалой Карамовной, которая и сегодня остаётся для нас символом мудрости и доброты.

На следующий день мы собрались отметить столетие моей мамы. В мечети, названной её именем — «Аниса» собралось около 70 человек: сёстры, братья, племянники, близкие родственники. Дети от года до почтенного возраста, тёти от 30 до 90 лет. Многие приехали издалека, и среди гостей были те, чьи лица мы видим раз в десятилетие. Потому, наверное, объятия были такими долгими и такими тёплыми — словно мы пытались друг в друга вместить всё, что не сказали и не прожили за эти годы.

Все встретились перед входом в мечеть. Затем я вместе с Даудом — студентом мединститута, внуком моего брата Рината — торжественно открыли новые мраморные вывески на здании. Дауд с малых лет стоит на намазе, и в этом жесте была особая преемственность: старшее поколение передаёт младшему не просто стены, а веру, память, смысл. На вывесках теперь начертано:1. Мечеть «Аниса», построенная в 2008 году братьями Галиевыми Динаром и Ринатом вместе с односельчанами села Мишкино — в благодарность имаму Татарбаевской мечети, дедушке рода Галиевых — Галиеву Ахматдину Багаутдиновичу. С благодарностью жителям и всем, кто принимал участие.

Мусульманская религиозная организация Мишкинского района «Махаля» № 1679, село Мишкино, ЦДУМ России.

Ханиф хазрат произнёс молитвы, пожелал всем крепкого здоровья и благополучия. И особенно подчеркнул: сила людей — в единстве, в любви друг к другу и в готовности прийти на помощь. Эти слова легли на сердце каждому.

Намаз, совершённый вместе с близкими, праздничные столы — всё это придало событию особую, почти сакральную торжественность. После молитвы мы вспомнили ушедших. Посмотрели два фильма, которые с большой любовью смонтировала Аида, — они были посвящены маме. Кадры проникали в самую душу, трогали до слёз, до тихой и светлой грусти. Затем мы приступили к трапезе. И всё было настолько вкусно — ведь освящённая еда всегда вкуснее, в ней не просто хлеб и соль, а благословение и память поколений.

Мы говорили много, вспоминали тех, кого уже нет, произносили речи — и каждая была исповедью. В такие моменты понимаешь: ушедшие не исчезают, они становятся мостом между живыми. Они соединяют нас общей скорбью и радостью оттого, что мы дышим, любим, продолжаем их путь. А мечеть, построенная нами с братом Ринатом и односельчанами, стала для нас родным домом. Сюда мы приезжаем на свадьбы, на никах, на наречение имени, на Ураза-байрам, на ифтары и другие благотворительные мероприятия. Это место, где каждый уголок хранит наши голоса и молитвы. Очень достойно и красиво с большой любовью к жителям и всем приходящим в мечеть относится Ханиф хазрат, стараясь придать им силы, веры, молясь за них, за что я ему бесконечно благодарен, и мы всегда на связи, ведь мечеть это живой организм требующий ремонта, денег, вложений.

И я все время задаю себе один вопрос? Почему же государство не берет на себя обязательства по их хотя бы частичному содержанию?

После этого мы все направились в Марийский культурный центр, в музей. Село Мишкино — столица марийской культуры, и этот музей — его живая душа. Когда-то он был задуман и воплощён в другом здании нашим родственником А.А. Аликаевым. Сегодня же он переехал в новое, просторное здание. Удивительное пространство с множеством экспонатов и интерактивных картин, где прошлое оживает и говорит с нами на понятном языке. Уверен, музей будет расти, потому что его директор —Ильяс Яхин — человек одержимый своим делом. Он собственными руками восстанавливает антикварные граммофоны, фотоаппараты, старинную утварь, возвращая забытым вещам их голос и историю.

На следующий день мы встретились у сестры Венеры в Зубово — около двадцати человек. Дети, внуки, тёти, дяди, племянники. Моя трёхлетняя внучка Ариана всё это время пропадала в курятнике — для неё это был целый новый мир. Она пересчитывала кур и по-русски, и по-английски, пыталась их накормить и разговаривала с ними как с давними друзьями. В этих детских глазах — вся чистота и искренность жизни.

Праздничный стол, воспоминания о вчерашнем дне, разговоры о родителях и близких... И проводы в аэропорт — со слезами на глазах, с объятиями, которые хочется продлить навсегда.

Аэропорт. Самолёт. Взлёт. Сердце переполнено: там и радость, и нежность, и тихое обещание вернуться. Ты готов к будням, потому что внутри — сила родной земли, тепло родных рук и голосов. На коленях тихо спит Ариана — она прилетала с бабушкой на 10 дней и впервые увидела столько родственников, столько новых лиц, столько любви. От одних гостей к другим, от одного события к другому — её маленькое сердце тоже впитало этот праздник.

Человеку нужен человек. Мы сильны корнями, связями, памятью. Связь поколений, времён, эпох — она не рвётся, пока мы помним, пока мы встречаемся, пока мы говорим друг другу важные слова. Встречи с родными и близкими — это то, что делает нас целыми.

Родина — слаще которой для тебя нет. И столица, куда мы летим, уже стала второй родиной. Но корни — там. Там, где ждут. Где помнят. Где дышат тобой. До новых встреч.

Д. Галиев