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Общество
17 Августа , 05:38

Специалист РГАУ МФЦ в с. Мишкино Л. Хасанова получила награду

Для жителей Мишкинского района история МФЦ началась в 2015 году, когда свои двери открыл офис «Мои документы»  Сегодня офис остается современной и удобной площадкой, где граждане могут оформить документы, получить меры социальной поддержки, воспользоваться цифровыми сервисами, а также получить консультацию по широкому кругу жизненных вопросов.

Специалист РГАУ МФЦ в с. Мишкино Л. Хасанова получила наградуСпециалист РГАУ МФЦ в с. Мишкино Л. Хасанова получила награду
Специалист РГАУ МФЦ в с. Мишкино Л. Хасанова получила награду

Руководитель РГАУ "МФЦ Мишкинского МР РБ"  Эльмир Курбанов отмечает:

- Главной ценностью МФЦ всегда были и остаются люди — специалисты, которые ежедневно помогают заявителям разобраться в сложных жизненных ситуациях, сопровождают при оформлении документов и делают получение государственных услуг максимально понятным, комфортным и доступным.

За каждым принятым заявлением, каждой оформленной услугой стоят профессионализм, ответственность и искреннее желание помочь людям. Именно поэтому жители района доверяют специалистам МФЦ решение самых важных жизненных вопросов. Сегодня МФЦ продолжает развиваться, внедрять современные цифровые сервисы, расширять перечень услуг и совершенствовать качество обслуживания. Но неизменным остается главное — внимание к человеку, открытость и стремление сделать государственные услуги максимально доступными для каждого жителя. Отрадно, что у нас работают замечательные специалисты, труд которых отмечается на муниципальном  и  республиканском уровнях. За плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан в этом году благодарностью от  Аппарата Правительства Республики Башкортостан была отмечена главный специалист последующего контроля отделения РГАУ МФЦ в с. Мишкино Лена Хасанова. Она отвечает  за проверку пакетов  документов, поступающих  из операционного зала в сектор последующего контроля. Здесь специалисты убеждаются в  полноте комплектности, в правильности оформлении документов, в их соответствии административным процедурам и нормативным актам. Одним словом, сектор последующего контроля выступает гарантом качества работы всего офиса.

 Поздравляем Лену Ралифовну  с заслуженной наградой и желаем коллективу  офиса здоровья и плодотворной работы.

Автор:Фирдаус Кадикова
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