Специалист РГАУ МФЦ в с. Мишкино Л. Хасанова получила награду

Руководитель РГАУ "МФЦ Мишкинского МР РБ" Эльмир Курбанов отмечает:

- Главной ценностью МФЦ всегда были и остаются люди — специалисты, которые ежедневно помогают заявителям разобраться в сложных жизненных ситуациях, сопровождают при оформлении документов и делают получение государственных услуг максимально понятным, комфортным и доступным.

За каждым принятым заявлением, каждой оформленной услугой стоят профессионализм, ответственность и искреннее желание помочь людям. Именно поэтому жители района доверяют специалистам МФЦ решение самых важных жизненных вопросов. Сегодня МФЦ продолжает развиваться, внедрять современные цифровые сервисы, расширять перечень услуг и совершенствовать качество обслуживания. Но неизменным остается главное — внимание к человеку, открытость и стремление сделать государственные услуги максимально доступными для каждого жителя. Отрадно, что у нас работают замечательные специалисты, труд которых отмечается на муниципальном и республиканском уровнях. За плодотворный добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днём работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Башкортостан в этом году благодарностью от Аппарата Правительства Республики Башкортостан была отмечена главный специалист последующего контроля отделения РГАУ МФЦ в с. Мишкино Лена Хасанова. Она отвечает за проверку пакетов документов, поступающих из операционного зала в сектор последующего контроля. Здесь специалисты убеждаются в полноте комплектности, в правильности оформлении документов, в их соответствии административным процедурам и нормативным актам. Одним словом, сектор последующего контроля выступает гарантом качества работы всего офиса.

Поздравляем Лену Ралифовну с заслуженной наградой и желаем коллективу офиса здоровья и плодотворной работы.