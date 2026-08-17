Собираетесь на сплав? Начните с главного – обеспечьте безопасность.

Как зарегистрировать маршрут онлайн – объяснили в МЧС Башкортостана:

Зайдите на сайт и выберите регион, где начинается маршрут. Заполните анкету (данные руководителя, состав группы, описание маршрута, даты выхода и возвращения). Отправьте заявку – её обработают в течение одного рабочего дня. Перед выходом и после возвращения обязательно позвоните в МЧС и сообщите о старте и финише. Подать уведомление нужно не позднее, чем за 10 дней до начала сплава (регистрация бесплатная).

Помните, регистрация маршрута – это не формальность, а реальная помощь, если в походе что-то пойдёт не по плану.

Телефоны экстренных служб: 101 и 112.

Не все пляжи одинаково безопасны

Где-то есть удобства и спасатели, а где-то берег совсем не предназначен для отдыха. Как понять, что пляж надёжный? На таком пляже обозначена зона купания, есть спасательный пост, выставлен информационный стенд. Если этого нет – лучше не купаться.

В МЧС Башкортостана рассказали про типы пляжей:

Общедоступный. Бесплатный, обычно есть урны, иногда – спасатели и базовая инфраструктура. Купаться безопасно там, где проверено дно.

Муниципальный с платными услугами. Вход как правило свободный, а за шезлонги, зонты и прочее придётся платить.

Частный. Вход и услуги платные, может быть ограждение и охрана.

Пляж базы отдыха или отеля. Для постояльцев либо по дневному пропуску.

Дикий пляж. Бесплатный. Опасен – на дне могут быть коряги, камни и арматура.Увидели знак «Купание запрещено» – не купайтесь. Это опасно, да ещё грозит штрафом.

Актуальный список официальных пляжей – на сайте МЧС Башкортостана (информация регулярно обновляется).

«Объясняем. Башкортостан»

Справочно

В 2025 году на территории республики зарегистрировано 5 чрезвычайных ситуаций, погибло 7 человек, пострадало 383 человека, спасены 182 человека.

Количество утонувших в 2025 году составило 75 человек, что меньше на 7,4% по сравнению с 2024 годом (в 2024 году — 81 человек).

В целях обеспечения безопасности граждан в 2025 году в республике открыто 366 мест отдыха у воды, в том числе зарегистрировано 202 специально оборудованных пляжа, что на 28 пляжей больше, чем в 2024 году (в 2024 году — 174 специально оборудованных пляжа).

В результате профилактических мер в республике в 2025 году спасены жизни 415 человек на водных объектах, в том числе 70 детей (в 2024 году — 322 человека).

В республике с 2024 года начата реализация пилотного проекта по созданию мобильных спасательных постов на территории отдельных муниципальных образований Республики Башкортостан. Радий Хабиров поручил увеличивать в регионе число оборудованных пляжей, а также поддержал предложение начальника Главного управления МЧС России по Башкортостану Марата Латыпова по созданию мобильных спасательных постов, состоящих из легкового автомобиля с прицепом и необходимым оборудованием.

– Предлагаю этот проект сделать пилотным и создать такие посты в двух-трёх муниципалитетах. Надо посмотреть, в каких местах чаще всего погибают люди, и установить там спасательные посты, – отметил руководитель региона.