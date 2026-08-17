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17 Августа , 18:19

Башкортостан вошёл в число первых регионов, внедряющих новую модель управления н

Башкортостан вошёл в число первых регионов России, которые в рамках пилотного проекта Российского научного фонда (РНФ) по-новому выстраивают взаимодействие государства, бизнеса и науки. Об этом сообщила председатель республиканского Госкомитета по науке и высшему образованию Светлана Мустафина на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров.

Российский научный фонд – государственный инструмент поддержки научных исследований, который учредили в 2013 году по инициативе Президента России Владимира Путина.

Новый пилотный механизм РНФ запустили в 2025 году. Он предполагает, что регион формирует технологические задачи, фонд проводит конкурс и предоставляет финансирование, а индустриальный партнёр определяет конкретный результат – макет, прототип или технологию. В число пяти пилотных регионов вошёл и Башкортостан.

Отметим, что республика активно участвует в конкурсах РНФ. Так, в 2025 году регион направил 456 заявок, из которых 79 получили одобрение. Общий объём финансирования составил 578 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Средства производства и автоматизации» республика стала одним из первых регионов-победителей конкурса. Поддержку получил совместный проект Уфимского университета науки и технологий и компании «ЕСМ». Учёные и специалисты предприятия создают высокоточный станок для обработки титановых деталей авиационных двигателей.

Ещё один проект реализуют специалисты Института проблем сверхпластичности металлов РАН и АО «ОДК-Авиадвигатель». Они разрабатывают передовую технологию обработки лопаток вентилятора перспективных авиационных двигателей. Ожидается, что решение поможет заместить зарубежные технологии и снизить потребление титана.

По нацпроекту «Новые материалы и химия» Башкортостан представил два проекта Уфимского федерального исследовательского центра РАН совместно с компанией «Газпром нефтехим Салават».

Первый проект предусматривает разработку современных суперабсорбирующих полимеров для производства товаров первой необходимости. Инновация позволит заместить зарубежную продукцию, снизить затраты на выпуск гигиенических товаров и создать сопутствующие производства.

Второй проект направлен на создание инновационных катализаторов для глубокой переработки дизельного топлива.

Общий объём финансирования этих четырёх проектов составляет 442 млн рублей, из них 286 млн рублей – гранты Российского научного фонда. 

Благодаря новому подходу республика продолжает развивать импортонезависимые технологии и создавать высокотехнологичные рабочие места.

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