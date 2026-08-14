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Общество
14 Августа , 10:33

В Ишимбайском районе завершается капремонт Дома культуры по нацпроекту «Семья»

В селе Кинзебулатово Ишимбайского района завершается капитальный ремонт сельского Дома культуры

Модернизация учреждения ведётся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

На обновление здания из бюджетов различных уровней направлено более 26 миллионов рублей. В ходе работ подрядные организации полностью заменили кровлю и фасад, обновили инженерные системы — отопление, водоснабжение и электроснабжение, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. После завершения всех работ учреждение будет отвечать всем современным требованиям комфорта и безопасности.

«Для местных творческих коллективов теперь созданы отличные условия для репетиций и выступлений. Обновленная площадка позволит проводить здесь мероприятия районного и республиканского масштаба. Кроме того, отремонтированное помещение — ключевое условие для участия библиотеки в федеральной программе по созданию модельных библиотек. Продолжаем создавать качественную инфраструктуру, чтобы жизнь в наших селах была интересной и насыщенной», — отметил первый заместитель Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан Урал Кильсенбаев.

Открытие обновлённого учреждения запланировано на конец августа.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/840649/

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