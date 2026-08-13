Глава Росмолодёжи рассказал о мерах поддержки на старте карьерного пути

Например, в стране действуют Российские студенческие отряды (РСО). Ежегодно благодаря им обеспечивается занятость около 400 тыс. молодых людей во всех регионах страны. При этом 50 тыс. участников — ребята младше 18 лет. За последние 5 лет 170 тыс. участников РСО получили дополнительную рабочую специальность.

«Отдельное направление связано с экскурсионной работой — молодые ребята сначала должны увидеть то место, куда они могут пойти на работу. С другой стороны, это полноценные стажировки, и около 20% молодых людей после стажировок уже трудоустраиваются», — сказал Григорий Гуров.

Кроме того, при поддержке проекта «Я в Агро» у молодежи появилась возможность познакомиться с современными сельскохозяйственными предприятиями и попробовать себя в востребованных профессиях агропромышленного комплекса в своем регионе.

«Перед Росмолодёжью стоят очень важные задачи. Главная из них — это помогать молодым людям из разных регионов нашей страны раскрывать свой потенциал, выбирать профессию по душе, найти ценностные ориентиры. Просил бы вас контролировать лично ход этой работы. Очень важно и мотивировать ребят, и давать им возможности для раскрытия всех своих талантов», — отметил Михаил Мишустин.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.