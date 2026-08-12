Утвержден перечень особо значимых проектов для развития цифровой экономики

Всего было подано 38 заявок. Проекты, участвующие в отборе, должны соответствовать приоритетным направлениям импортозамещения, сформированным индустриальными центрами компетенций в этом году. Все инициативы прошли экспертизу Российского фонда развития информационных технологий и согласованы профильными отраслевыми комитетами.

В итоговом перечне представлены 12 проектов из сферы транспорта, 8 проектов по промышленности и торговле, еще 3 относятся к области связи и медиа, агропромышленный и рыбохозяйственный комплексы представлены одним проектом.

В промышленности будут реализованы системы управления технологическими процессами, инженерной документацией и закупками, а также платформа сквозной промышленной аналитики. В транспортной отрасли — решения для авиации, аэропортов, железнодорожной инфраструктуры и логистики, включая ERP-системы, цифровые платформы управления и технологии искусственного интеллекта.

В сфере связи и медиа воплотят отечественные решения для управления сетевым оборудованием, учета инфраструктуры и сервис авторизации, а в агропромышленном комплексе — проект «Цифровая птицефабрика» для автоматизации производственных процессов с использованием MES-систем.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.