Первое заседание комиссии по вопросам увековечения памяти военных и трудовых под

Отметим, что комиссию создали Указом Главы Башкортостана в феврале 2026 года. В её состав входит 42 представителя министерств и ведомств. Члены комиссии разработали план мероприятий, в числе которых – формирование и комплектование архивов, организация музейно-выставочной деятельности, а также создание тематических теле- и радиопередач, документальных фильмов, проведение форумов, конференций и круглых столов.

Открывая заседание, Глава Башкортостана подчеркнул, что в республике уже собрали более 3 600 видео- и аудиоматериалов. Это репортажи, документальные фильмы, интервью с бойцами и командирами.

– С первых дней СВО наши земляки достойно выполняют свой воинский долг. Их мужество и стойкость заслуживают глубочайшего уважения и благодарности. Те, кто остался в тылу, тоже делают всё для Победы, – сказал Радий Хабиров. – Сегодня в эпоху цифровых технологий и информационной перенасыщенности факты и события могут быстро потеряться и даже забыться. Наша задача – бережно, по крупицам собирать историю, которая вершится на наших глазах. Как наши отцы и деды сохранили и передали потомкам правду о Великой Отечественной войне, так и мы должны передать своим детям и внукам память и правду о героях сегодняшних событий.

Руководитель Агентства по печати и средствам массовой информации республики Максим Ульчев рассказал о работе печатных, электронных СМИ и сферы книгоиздания по увековечиванию памяти военных и трудовых подвигов жителей в ходе СВО.

– Свою задачу мы видим в расширении посыла «ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ!» и продвижении этой идеи журналистами, которые доносят до жителей правду о ходе спецоперации, собирают для нужд СВО гуманитарные грузы и, конечно, создают материалы о боевом пути и подвигах военнослужащих. У каждого СМИ – свои заметные спецпроекты, – подчеркнул Максим Ульчев. – Самый сильный тематический контент, конечно, выдают наши военкоры. В зону СВО продолжают выезжать около 40 коллег. Например, издательский дом «Республика Башкортостан» с начала СВО организовал 20 командировок, результатом которых стали сотни репортажей, тематических полос, интервью, книги. Совместно с Управлением по делам архивов республики мы организовали системный сбор и архивирование знаковых журналистских материалов о героических подвигах и боевом пути участников СВО. Уже передали на вечное хранение 5,5 тысячи печатных, цифровых, видео- и аудиоматериалов.

Глава Башкортостана поручил Минпросвещения республики проработать вопрос пополнения фонда школьных библиотек книгами местных авторов о подвигах бойцов из республики.

О том, как увековечивают память участников СВО в эфире телерадиоканалов, сообщил генеральный директор телерадиокомпании «Башкортостан» Рустам Зарафутдинов.

– Будь это репортажи с передовой в выпусках новостей или специальные проекты, они все строятся в первую очередь на освещении военных подвигов наших бойцов и трудовых подвигов в тылу, – сказал Рустам Зарафутдинов. – С 2022 года журналисты нашей компании совершили 39 командировок в зону СВО. Всего на телеканале БСТ за это время создали около 1 300 репортажей и передали в архив более 1 000 видеоматериалов. Также мы выпустили 36 короткометражных фильмов «Письма солдатам» с участием известных личностей, волонтёров, представителей разных народов Башкортостана и непосредственно самих участников СВО.

Руководитель региона подчеркнул, что в работе по увековечению памяти героических военных и трудовых подвигов очень важна активная работа всего журналистского корпуса республики.

– Наша задача – чтобы не было забытых подвигов. И нам нужно уже сейчас точно фиксировать события и истории наших бойцов, – отметил Радий Хабиров. – Это нужно делать здесь и сейчас, чтобы получить больше достоверной информации. Через пять-десять лет это будет сложнее.

О сохранении подвигов жителей республики в ходе СВО также рассказал и.о. министра культуры Башкортостана Фанур Шайхисламов.

– С 2022 года театрально-концертные организации республики поставили тематические спектакли, направленные на нравственно-патриотическое и духовное укрепление общества. Их показывают на площадках столичных театров, а также в муниципалитетах республики. Особо значимые мероприятия проводят и концертные учреждения республики – более 500 выступлений на стационарных сценах и свыше 100 гастролей, – сказал Фанур Шайхисламов. – Фильмы на тему патриотизма создаёт киностудия «Башкортостан». Также огромную роль в сохранении памяти о сегодняшних событиях играют и наши музеи.

Глава республики подчеркнул, что взаимодействие с театральным, кинематографическим и писательским сообществами происходит на основании госзаказа.

– Государство выступает заказчиком и получает тот продукт, который направлен на сохранение исторической правды, важен для патриотического воспитания нашей молодежи и т.д., – сказал Радий Хабиров. – Большой вопрос по музейной деятельности. Однозначно нужен отдельный музей, посвящённый ратным и трудовым подвигам. Такое учреждение должно быть в каждом муниципалитете. Оно станет главным хранителем информации для потомков. Поручаю Минкульту республики проработать эту тему. Также пришло время начать предварительные работы по проекту мемориала, посвящённого участникам СВО. Он будет расположен в Уфе на улице Зорге перед Дворцом спорта. Нужно уже объявлять конкурс, который, думаю, даст много интересных идей.

О формировании фондов, посвященных истории специальной военной операции и её участникам – уроженцам Башкортостана, в архивах республики доложил и.о. начальника Управления по делам архивов региона Алексей Пешков. Он, в частности, обозначил необходимость совершенствования технического оснащения Национального архива.

– Растущие объёмы электронных и аудиовизуальных документов требуют дополнительных ресурсов файлового сервера для их хранения и обработки, – дополнил Алексей Пешков.

Глава Башкортостана поручил Правительству республики изучить вопрос приобретения дополнительного оборудования для создания и структурирования всех необходимых каталогов.

– Предстоит большой объём работы по увековечению памяти героических военных и трудовых подвигов жителей республики в период СВО. Мы уже приступили к ней вместе со СМИ, писателями и деятелями культуры, а также музеями. Управлению по делам архивов предстоит собрать и должным образом обработать огромный массив данных и сделать доступными для людей. Отдельный вопрос – артефакты, личные вещи наших бойцов. Это живые свидетели нашего героического времени, которые тоже должны занять достойное место в музейных экспозициях, – резюмировал Радий Хабиров.