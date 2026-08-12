+16 °С
Облачно
ДзенАнтитеррор
Общество
12 Августа , 16:42

Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона

12 августа в Доме Республики Глава Башкортостана Радий Хабиров провёл заседание регионального оперативного штаба. На нём с участием руководителей министерств и ведомств, а также представителей правоохранительных органов и оперативных служб обсудили усиление защиты стратегических объектов.

Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба регионаГлава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона
Глава Башкортостана провёл заседание оперативного штаба региона

В связи с увеличением атак вражеских БПЛА Глава Башкортостана отметил необходимость принятия дополнительных мер безопасности.

– Противник наращивает интенсивность ударов беспилотными воздушными судами, – сказал Радий Хабиров. – В ряде регионов налёты идут на инфраструктурные объекты, логистические центры. В этой связи нам предстоит актуализировать перечень защищаемых объектов с учётом их значимости и текущей ситуации с направленностью и интенсивностью атак беспилотников. Собственники этих объектов обязаны обеспечить их оснащение пассивной защитой, средствами обнаружения и противодействия беспилотным воздушным судам.

На заседании рассмотрели вопросы работы промышленности в условиях рисков террористических атак, межведомственного взаимодействия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, предупреждения и оперативного реагирования на диверсии.

По итогам обсуждения подготовили рекомендации для руководителей предприятий, включённых в перечень критически важных объектов.

Автор:
Читайте нас

© 2026 Сайт издания "Дружба". Копирование информации сайта разрешено только с письменного согласия администрации

Газета «ДРУЖБА МИШКИНО» зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан. Регистрационный номер ПИ № ТУ 02 - 01879 от 11.06.2025 г.

Об использовании персональных данных

УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан,  АО Издательский дом «Республика Башкортостан». 

Главный редактор - Кадикова Фирдаус Маликовна.

Адрес
452340, РБ, Мишкинский район, село Мишкино, ул. Ленина, 87
Рекламная служба
8(34749)21508
Редакция
8(34749)21700
Приемная
8(34749)21700
Сотрудничество
8(34749)21700
Отдел кадров
8(34749)21700
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru