В Емашинской сельской модельной библиотеке завершается модернизация по нацпроект

В ходе модернизации приобретена специализированная мебель, каждый предмет которой имеет свой функционал и позволяет посетителям чувствовать себя комфортно. В обновлённой библиотеке созданы тематические зоны.

В музее «Жили-были валенки» юные исследователи смогут познакомиться с миром традиционного ремесла: здесь представлены инструменты валяния, предметы локальной традиционной культуры и быта прошлого.

В творческой студии «МастерКласс» можно освоить различные техники традиционного ручного ткачества, тонкости сухого и мокрого валяния. Пространство рассчитано как на опытных мастеров, так и на начинающих, включая юных талантов, желающих познакомиться с миром традиционного и современного декоративно-прикладного искусства.

Детская территория «Ярмарка» — настоящая сокровищница знаний и творчества. Здесь представлен разнообразный книжный фонд — от классики до современных произведений отечественной и зарубежной литературы. Также в зоне есть книжки-игрушки, музыкальные книги, книги с запахом, а для любителей фантазировать — виммельбухи (книги без слов, по иллюстрациям которых можно придумывать собственные сюжеты). Традиционная культура представлена в новом формате при помощи интерактивной панели «Башкортостан», а интерактивная песочница побуждает детей к творчеству и фантазированию.

Подростковый зал «Место встреч» — площадка для просвещения и саморазвития. Здесь будут проходить литературные и творческие вечера, презентации, деловые игры, а также уютные фольклорные посиделки. Комфортная мебель и современное оборудование — интерактивный экран, высокоскоростной интернет — обеспечивают качественное проведение онлайн- и офлайн-мероприятий. В зале организован удобный доступ к информации: персональные компьютеры, книжный сканер, копировально-множительная техника, подключение к электронным библиотекам (НЭБ, Президентская библиотека).

Для творческих экспериментов оборудована мультстудия, где подростки смогут создавать собственные мультфильмы. Здесь доступны комплект для постановки кукольных спектаклей и мобильный VR-комплекс с мультимедийной экспозицией в виртуальной реальности «Деревня ремесленников. Быт и ремесла XIX века», открывающие новые горизонты познания и творчества.

Молодёжное пространство «Книжные ряды» призвано приобщать посетителей к культурному наследию. Библиотечные фонды представлены в ярком и доступном формате: произведения классиков на русском и башкирском языках, современная художественная литература (в том числе книги-лауреаты литературных премий), научно-популярная литература, книги для досуга и творчества. Особое место заняли словари, справочники, энциклопедии, в том числе с 3D- и 4D-дополненной реальностью. Здесь создана атмосфера общения и творчества: бесплатный Wi-Fi, удобные зоны для встреч, интенсивные программы, квесты, интерактивные игры — всё это для активного и содержательного досуга.

В библиотеке внедрена информационная система, позволяющая автоматизировать процессы работы с библиотечным фондом и книговыдачи.

Официальное открытие Емашинской сельской модельной библиотеки запланировано на сентябрь 2026 года.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/840032/