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Общество
10 Августа , 20:22

Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»

Российское общество «Знание» и Минобрнауки РФ объявили о начале регистрации на второй сезон состязаний среди университетских команд, отвечающих за молодежную политику и воспитательную работу. Заявки принимаются до 30 сентября. Цель конкурса — усилить просветительскую функцию вузов, найти наиболее успешные подходы и поддержать коллективы, которые создают среду для развития студентов. Инициатива осуществляется при содействии Росмолодежи в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»
Стартовал прием заявок на второй сезон конкурса вузовских команд «Знания»

В прошлом сезоне поступило 866 заявок из 82 регионов. Тогда команда белебеевского филиала Самарского политеха (Башкортостан) одержала победу в номинации «Профориентационная работа и работа с выпускниками», а сборная Уфимского нефтяного технического университета стала лучшей в спецноминации «Самая молодежная команда мечты».

Во втором сезоне могут участвовать вузовские коллективы численностью от 2 до 15 человек. Один вуз вправе направить до трех заявок, но не более одной в каждой номинации. Подробности и форма регистрации доступны на официальном портале проекта.

Заместитель главы Минобрнауки Ольга Петрова отметила, что конкурс превращается для университетов в действенный способ сбора и распространения передовых наработок в сфере государственной молодежной политики и воспитания. Она добавила, что участники обладают большим потенциалом в реализации просветительских программ, а новые спецноминации, касающиеся укрепления единства народов России и роли преподавателей, полностью соответствуют стратегическим ориентирам. По ее мнению, университетское сообщество накопило огромный опыт передачи знаний и традиционных ценностей, поэтому второй сезон объединит лучшие практики и даст импульс развитию молодежной политики во всех регионах.

Конкурс предусматривает семь основных категорий: патриотическое воспитание, творчество, добровольчество, спорт, туризм, молодые семьи и профориентация. Также учреждены четыре специальные номинации — «Самая молодежная команда мечты», «Просветительская деятельность», «Единство народов России» и «Преподаватели». Впервые будут отмечены практики по укреплению межнационального согласия и вклад педагогов в воспитательную работу.

Генеральный директор Общества «Знание» Максим Древаль подчеркнул, что сегодня университеты являются пространством, где молодежь не только осваивает профессию, но и пробует себя в разных сферах, раскрывает способности, формирует мировоззрение и гражданскую позицию. Он напомнил, что в российских вузах накоплен значительный опыт молодежных проектов, и во втором сезоне организаторы ставят целью продемонстрировать масштаб этой работы, поддержать сильные коллективы и создать условия для развития профессионального сообщества и обмена успешными методиками.

В первом сезоне команды прочитали 137 лекций по темам номинаций, которые посетили более 10 тысяч студентов. Теперь обязательным условием станет проведение просветительского мероприятия — Общество «Знание» предоставит для этого тематические мастер-лекции. Дополнительные баллы можно получить за участие студентов в интеллектуальной викторине Знание.Игра.

Соревнования проходят в пяти категориях в зависимости от числа студентов (для головных вузов — три категории, для филиалов — две), чтобы обеспечить равные условия.

После окончания приема заявок последует валидация и экспертная оценка. Экспертный совет сформирует шорт-лист финалистов, которые представят свои практики жюри в Москве. Итоги подведут в декабре на торжественной церемонии в рамках Всероссийского конгресса по молодежной политике Минобрнауки.

Напомним, что конкурс проводится с 2025 года. В первом сезоне победили 29 команд в 8 номинациях. Проект направлен на развитие просвещения на основе традиционных ценностей и повышение качества этой работы в вузах. Сообщество лекторов «Знания» после перезагрузки насчитывает 32 тысячи человек, ими проведено более 282 тысяч лекций в 89 регионах, создано 8100 часов контента, а онлайн-просмотры превысили 5 млрд.

 
 
 
 

Фото предоставлены региональным отделением общества Знание.https://mgazeta.com/articles/natsproekty/2026-08-07/startoval-priem-zayavok-na-vtoroy-sezon-konkursa-vuzovskih-komand-znaniya-4775736 

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