С начала года в Башкирии свое дело открыли более 30 участниц женских клубов

«Более 3 тысяч жительниц республики стали участницами клубов, а с начала года проведено более 300 заседаний. Результаты работы говорят сами за себя: с начала года 93 женщины направлены на профессиональное обучение, 50 трудоустроены, а 33 открыли собственный бизнес. Особенно важно, что мы помогаем мамам, студенткам, женам и матерям наших защитников не просто найти работу, а обрести уверенность, новые знания и поддержку на каждом этапе», — отметила министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ольга Кабанова.

В женских клубах участницы получают психологическую поддержку, расширяют круг знакомств, учатся выстраивать стратегию на рынке труда и устанавливать полезные связи. Встречи проходят в каждом городе и районе республики при территориальных представительствах кадрового центра «Работа России». В программу входят консультации по профориентации и социальной адаптации, профобучению и участию в программах господдержки. К работе клуба в формате круглых столов и экспертных сессий регулярно подключаются партнеры проекта и представители органов власти.

Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.