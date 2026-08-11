Прошел капитальный ремонт музея Салавата Юлаева

Исполняющий обязанности министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов совершил рабочую поездку в Салаватский район, где оценил ход капитального ремонта музея Салавата Юлаева в селе Малояз. Объект является филиалом Национального музея республики и одним из ключевых культурных объектов региона, связанных с именем национального героя. Капитальный ремонт ведётся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Работы на объекте были начаты в апреле 2025 года. На сегодняшний день выполнено 37% от запланированного объёма. Подрядчики уже завершили демонтажные работы, обновили инженерные сети, привели в порядок кровлю и фасад здания. В настоящий момент специалисты ведут внутренние отделочные работы. Завершение капремонта планируется осенью 2027 года.

В ходе визита Фанур Шайхисламов осмотрел объект и обсудил с руководством учреждения вопросы развития прилегающей территории и концепцию ландшафтного дизайна. Особое внимание было уделено наполнению территории малыми архитектурными формами, которые станут органичным продолжением музейной экспозиции. И.о. министра отметил, что работы ведутся с некоторым отставанием от графика. Вместе с подрядчиком принято решение ускорить производство работ, запараллелить отдельные их виды и увеличить количество рабочих на стройке. Кроме того, в ближайшее время приступят к планировке земельного участка и подготовке его к благоустройству, которое запланировано на 2027 год, а также начнут подготовку ограждений. Достигнута договорённость о еженедельном контроле процессов с фотофиксацией «было — стало».

Параллельно с ремонтными работами утверждена обновлённая концепция экспозиции. Как подчеркнул Фанур Шайхисламов, содержательная часть музея будет существенно расширена и модернизирована.

«Мы планируем не просто отремонтировать здание, но и создать достойный, современный музей, который будет интересен посетителям любого возраста. Содержательная часть экспозиции будет существенно обновлена и расширена», — отметил и.о. министра.

Также в рамках рабочей поездки Фанур Шайхисламов осмотрел Районный дом культуры. Фасад здания требует капитального ремонта — видны следы протечек. Достигнута договорённость проработать подачу заявки на федеральное финансирование, а пока смонтировать временный водоотвод, чтобы остановить разрушение.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/839471/