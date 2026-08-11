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Общество
11 Августа , 10:41

Прошел капитальный ремонт музея Салавата Юлаева

Исполняющий обязанности министра культуры Башкортостана оценил ход капитального ремонта музея Салавата Юлаева по нацпроекту «Семья»

Исполняющий обязанности министра культуры Республики Башкортостан Фанур Шайхисламов совершил рабочую поездку в Салаватский район, где оценил ход капитального ремонта музея Салавата Юлаева в селе Малояз. Объект является филиалом Национального музея республики и одним из ключевых культурных объектов региона, связанных с именем национального героя. Капитальный ремонт ведётся в рамках федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» национального проекта «Семья».

Работы на объекте были начаты в апреле 2025 года. На сегодняшний день выполнено 37% от запланированного объёма. Подрядчики уже завершили демонтажные работы, обновили инженерные сети, привели в порядок кровлю и фасад здания. В настоящий момент специалисты ведут внутренние отделочные работы. Завершение капремонта планируется осенью 2027 года.

В ходе визита Фанур Шайхисламов осмотрел объект и обсудил с руководством учреждения вопросы развития прилегающей территории и концепцию ландшафтного дизайна. Особое внимание было уделено наполнению территории малыми архитектурными формами, которые станут органичным продолжением музейной экспозиции. И.о. министра отметил, что работы ведутся с некоторым отставанием от графика. Вместе с подрядчиком принято решение ускорить производство работ, запараллелить отдельные их виды и увеличить количество рабочих на стройке. Кроме того, в ближайшее время приступят к планировке земельного участка и подготовке его к благоустройству, которое запланировано на 2027 год, а также начнут подготовку ограждений. Достигнута договорённость о еженедельном контроле процессов с фотофиксацией «было — стало».

Параллельно с ремонтными работами утверждена обновлённая концепция экспозиции. Как подчеркнул Фанур Шайхисламов, содержательная часть музея будет существенно расширена и модернизирована.

«Мы планируем не просто отремонтировать здание, но и создать достойный, современный музей, который будет интересен посетителям любого возраста. Содержательная часть экспозиции будет существенно обновлена и расширена», — отметил и.о. министра.

Также в рамках рабочей поездки Фанур Шайхисламов осмотрел Районный дом культуры. Фасад здания требует капитального ремонта — видны следы протечек. Достигнута договорённость проработать подачу заявки на федеральное финансирование, а пока смонтировать временный водоотвод, чтобы остановить разрушение.

https://culture.bashkortostan.ru/presscenter/news/839471/

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