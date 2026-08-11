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Общество
11 Августа , 11:17

Что происходит в Башкирии: ситуация на 11 августа

На телеканале БСТ продолжается серия ежедневных брифингов, в которых мы обсуждаем актуальную ситуацию в Башкортостане.  Сельское хозяйство, уборка урожая в Башкортостане – тема брифинга сегодня, 11 августа 2026 года. Пострадали ли поля с сельхозкультурами от непогоды в выходные? Кто  компенсирует ущерб аграриям? Готова ли сельхозтехника к уборке? 

Об этом мы поговорили с заместителем министра сельского хозяйства Башкортостана Ириком Сураковым. 

Какая ситуация с топливом?

На 11 августа в “красной” зоне остаются 3 района, над улучшением ситуации в них власти активно работают. В Стерлитамак заработали 19 АЗС из 26 - ситуация там тоже стабилизируется. 

Сколько надо урожая, чтобы республика чувствовала себя стабильно?

Для обеспечения республики требуется 2,5 млн тонн, остальное - на реализацию. Сейчас завершается уборка озимых и пшеница. В среднем урожайность на уровне 36 центнеров. Сейчас приступили к уборке яровых. 

В каких районах идет уборка озимых?

Озимые не растут в Зауралье, там идет уборка яровых. Основная часть озимых растет в центральной части республики. В этом году также экспериментально посадили рапс, уборка уже почти заканчивается. 

 

Неделю назад в Буздякском районе был град, не сказалось ли это на посевах?

Да, 30 июля здесь был сильный ветер и град. Продолжительность была всего 10 минуты, но посевы пострадали. Например, пострадал подсолнечник, а также произошло полегание пшеницы и других посевов. 

Фото №1 - Что происходит в Башкирии: ситуация на 11 августа

Что предпринимали аграрии?

Подсолнечник утерян безвозвратно, по другим культурам потери на уровне 15-20%. 

Что делать районам в случае уничтожения посевов?

Там объявляется чрезвычайная ситуация. Есть некоторые поля, которые были застрахованы. Соответственно, далее идет процедура страхового возмещения. В Буздякском районе на данный момент идет оценка ущерба. Страховым компаниям уже направлены уведомления об ущербе, но, к сожалению, не все аграрии застраховали свои поля. 

Какая ситуация в районах?

Башгидромет фиксирует переувлажнение, но режим ЧС власти объявлять не будут - ситуация находится в норме. При этом сейчас аграрии могут страховать поля, определенная часть поддержки идет от Минсельхоза. Поэтому нужно страховать растения и животных - для аграриев и фермеров это крайне выгодно на случай форс-мажора. 

Как чувствуют себя аграрии в Дуванском районе?

Цены падают, это вызывает у аграриев беспокойство, но работа идет по плану. В районе 26 зернохранилищ, они готовы к приему зерна. Этого достаточно для нужд района. 

 

А что происходит с ценами?

Были времена, когда зерно продавали дороже. Но сейчас есть трудности по экспорту. Власти надеются на реализацию урожая масличных культур, он позволит покрыть кредиты. Масличные - подсолнечник, рапс, в дальнейшем будет реализовано зерно. При этом власти обещают, что хлеб у жителей - будет. 

Что в этом году выращивает Илишевский район?

Здесь выращивают в том числе сою, есть экспериментальные виды пшеницы и ячменя. Аграрии отмечают, что такие виды второй год дают неплохой урожай. Традиционно в районе развито растениеводство, животноводство. 

А где еще выращивают новые сорта?

Все районы стараются выращивать новые виды культур. Также на полях Аграрного университета создаются российские сорта, которые активно внедряются на сельскохозяйственных полях по всей республике. 

Александр Беляевhttps://bash.news/news/269727-cto-proisxodit-v-baskirii-situaciia-na-11-avgusta
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