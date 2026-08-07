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Общество
6 Августа , 19:10

Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ»

Долгожданная новость! Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ» В рамках VII сезона фестиваля уличного искусства ПФО «ФормАРТ» начинается финальный этап – народное голосование за лучший мурал.

Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ»Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ»
Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ»

Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу на «Госуслугах» (для граждан РФ старше 14 лет). Поддержите участника от Республики Башкортостан - Алмаза Загретдинова! Республика Башкортостан представлена номером «1». Проголосовать за работу от нашего региона можно только один раз! Ознакомиться с работами можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru Для голосования зайдите на портал «Госуслуги» в раздел «Общественное голосование» или перейдите по прямой ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/621853 . В открывшемся списке голосований выберите участника под номером № 1 - Алмаз Загретдинов «Башкирка с лошадью» Нажмите кнопку «Проголосовать». Голосуете через смартфон? -Скачайте приложение «Госуслуги. Решаем вместе» - зайдите в раздел «Голосования» - найдите Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» - выберите участника № 1 Алмаза Загретдинова - нажмите «Проголосовать». -Сканируйте камерой телефона QR-код и перейдите по ссылке. В открывшемся списке голосований выберите участника под номером № 1 - Алмаз Загретдинов «Башкирка с лошадью» Нажмите кнопку «Проголосовать». Нет интернета или компьютера? Это не проблема! Придите в любое отделение МФЦ «Мои документы». Там есть гостевые компьютеры, а сотрудники центра помогут вам авторизоваться и проголосовать за Участника №1. Результаты и количество голосов обновляются ежедневно на сайте Фестиваля formartpfo.ru Пожалуйста, поделитесь этим постом с друзьями и родственниками! Давайте приведем Алмаза Загретдинова к победе вместе! -

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