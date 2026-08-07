Стартовало голосование за лучшую работу проекта «ФормАРТ»

Каждый желающий может отдать свой голос за понравившуюся работу на «Госуслугах» (для граждан РФ старше 14 лет). Поддержите участника от Республики Башкортостан - Алмаза Загретдинова! Республика Башкортостан представлена номером «1». Проголосовать за работу от нашего региона можно только один раз! Ознакомиться с работами можно на официальном сайте Фестиваля formartpfo.ru Для голосования зайдите на портал «Госуслуги» в раздел «Общественное голосование» или перейдите по прямой ссылке: pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/621853 . В открывшемся списке голосований выберите участника под номером № 1 - Алмаз Загретдинов «Башкирка с лошадью» Нажмите кнопку «Проголосовать». Голосуете через смартфон? -Скачайте приложение «Госуслуги. Решаем вместе» - зайдите в раздел «Голосования» - найдите Фестиваль уличного искусства «ФормАРТ» - выберите участника № 1 Алмаза Загретдинова - нажмите «Проголосовать». -Сканируйте камерой телефона QR-код и перейдите по ссылке. В открывшемся списке голосований выберите участника под номером № 1 - Алмаз Загретдинов «Башкирка с лошадью» Нажмите кнопку «Проголосовать». Нет интернета или компьютера? Это не проблема! Придите в любое отделение МФЦ «Мои документы». Там есть гостевые компьютеры, а сотрудники центра помогут вам авторизоваться и проголосовать за Участника №1. Результаты и количество голосов обновляются ежедневно на сайте Фестиваля formartpfo.ru Пожалуйста, поделитесь этим постом с друзьями и родственниками! Давайте приведем Алмаза Загретдинова к победе вместе! -