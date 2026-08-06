Встреча с федеральными и региональными блогерами в сфере туризма

Перед началом заседания руководитель региона побеседовал с приглашёнными на мероприятие федеральными и региональными блогерами, инфлюенсерами в сфере туризма, суммарное число подписчиков которых составляет более 15 млн человек.

– У Башкортостана богатое природное, историко-культурное наследие, развитая инфраструктура, выгодное географическое положение. Всё это и создает прочную основу для экономического успеха нашей туротрасли, – отметил Радий Хабиров. – И нам важно, чтобы вы показали республику такой, какая она есть, – щедрой, красивой, гостеприимной.

Блогеры поблагодарили за тёплый приём и отметили, что уже успели посетить некоторые локации, в том числе шихан Торатау.

– Мы в восторге от вашей природы, поэтому с удовольствием покажем и расскажем, чтобы больше людей увидели эти красоты, – сказали участники встречи. – Удобно, что из Москвы перелёт составляет всего два часа, это тоже привлекательно для туристов. Спасибо за приглашение посетить республику. Башкортостан – навсегда в наших сердцах.

Радий Хабиров рассказал гостям о крупных турмаршрутах и уникальных достопримечательностях республики, модернизации инфраструктуры в сфере туризма, развитии санаторно-курортной отрасли, открытии геопарков «Янган-Тау» и «Торатау», защите бренда «Башкирская лошадь», изготовлении национального напитка кумыса и его полезных свойствах. Глава республики также поделился планами по созданию новых туробъектов, среди которых Евразийский музей кочевых цивилизаций.

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В заседании панельной сессии кроме федеральных и региональных блогеров приняли участие лидеры и представители туриндустрии республики.

Радий Хабиров в своём приветствии подчеркнул, что туристический поток в Башкортостане превышает 2,5 млн поездок в год. По этому показателю республика занимает третье место в Приволжском федеральном округе.

– Развитию туризма мы уделяем достаточно серьёзное внимание, потому что у республики большой потенциал и в части её возможностей, природных достопримечательностей, и в части развития экономики. У нас есть горы, степи, озёра – и всё это привлекает туристов. Особенно пользуются популярностью среди жителей России сплавы по нашим рекам, – отметил Радий Хабиров. – За последние годы мы сделали достаточно большие бюджетные инвестиции в наши историко-культурные места, которые тоже стали точками притяжения. Это заповедник «Шульган-таш», комплекс «Салауат ере» («Земля Салавата»), территории бывших медеплавильных заводов в селах Воскресенское и Верхотор и многие другие. И я очень признателен бизнесу, который поверил нам и начал открывать новые туристические продукты.

Глава республики обозначил ключевые направления для развития туриндустрии в регионе. В их числе – создание новых маршрутов, организация мероприятий, обеспечение транспортной доступности объектов, подготовка кадров для отрасли.

– Важно, что в республике сейчас есть достаточно насыщенная, разнообразная событийная повестка. В каждом муниципалитете проходит свой уникальный фестиваль или форум, который является его брендом и визитной карточкой. Мы хотим, чтобы в каждом сельском поселении тоже появлялись такие мероприятия, – сказал руководитель региона. – Мы понимаем, что нам нужно продолжать строить дороги к туробъектам, развивать придорожный сервис, благоустраивать города и сёла. Кстати, кадры для отрасли у нас готовят наши два колледжа и два вуза. В целом мы проводим большую комплексную работу по привлечению туристов. Однако в современном мире этого недостаточно, нужно ещё уметь рассказывать о своих достижениях, в том числе с помощью информационных технологий, соцсетей. Это направление нам предстоит и дальше раскачивать. Спасибо всем блогерам, кто приехал к нам. Покажите нашу республику жителям страны такой же интересной, какой увидели её вы.

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Участники панельной сессии обсудили развитие туристической отрасли и продвижение Башкортостана на федеральном уровне.

Председатель Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев отметил, что республика уверенно наращивает турпоток. Вместе с тем, по словам депутата, следующий этап требует создания крупных проектов федерального уровня.

– Важно повышать экономический эффект для региона. Для этого необходимо консолидировать туроператоров, создавать масштабные событийные проекты, активно продвигать республику в социальных сетях и привлекать крупных инвесторов к реализации флагманских инициатив, – отметил Сангаджи Тарбаев.

Участница панельной сессии Мария Марьясова рассказала, что участники пресс-тура, который организовали для инфлюенсеров, получили яркие впечатления от пребывания в Башкортостане.

– Нас покорили искренний приём, атмосфера и гостеприимство. Именно такие эмоции вызывают доверие аудитории. Блогеры умеют видеть красоту и рассказывать о ней миллионам подписчиков, поэтому такие поездки помогают людям по всей стране открыть для себя Башкортостан, – подчеркнула Мария Марьясова.

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Встреча продолжилась в формате «вопрос-ответ». Участники дискуссии обсудили проекты по продвижению туристических маршрутов республики, в том числе Южно-Уральской тропы.

Глава Башкортостана отметил, что развитие туристической инфраструктуры требует бережного отношения к природе. Республика последовательно делает природные объекты доступнее для путешественников, одновременно уделяя большое внимание их сохранению.

– Мы должны раскрывать потенциал наших территорий. Но вместе с этим важно формировать экологическую культуру, чтобы туристы бережно относились к природе, – подчеркнул Радий Хабиров.

Руководитель региона добавил, что в Башкортостане уделяют внимание и промышленному туризму. В республике сохраняют объекты горнозаводской цивилизации XVIII века, которые постепенно становятся частью туристических маршрутов.

Также Радий Хабиров рассказал о сохранении биоразнообразия в регионе – программе по восстановлению популяции зубров.

– Наши учёные подтвердили, что зубры исторически обитали на территории Башкортостана и современные природные условия подходят для их жизни. Поэтому мы начали программу по их разведению. Цель ؘ– создать самовоспроизводящееся стадо. Уже сегодня люди специально приезжают, чтобы увидеть этих величественных животных, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона поблагодарил энтузиастов, которые помогают развивать туристические маршруты и продвигают Башкортостан в информационном поле.

– Чем больше у нас будет людей, которые искренне любят свою Родину и рассказывают о ней, тем лучше. Мы готовы поддерживать такие инициативы и оказывать необходимое содействие, – отметил Радий Хабиров.

Особое внимание участники встречи уделили развитию санаторно-курортного направления. Представители отрасли предложили провести в республике конференцию, посвящённую оздоровительному туризму.

Радий Хабиров поддержал идею и поручил проработать вопрос её реализации.

– Башкортостан остаётся одним из лидеров этой сферы. Все наши государственные санатории работают с прибылью, многие принимают отдыхающих круглый год. Мы продолжаем направлять средства на их развитие и одновременно расширяем меры поддержки участников специальной военной операции, предоставляя им возможность бесплатно пройти санаторно-курортное лечение, – отметил руководитель региона.

Глава республики подчеркнул, что интерес к здравницам Башкортостана ежегодно растёт и среди гостей из других регионов.

На встрече подняли вопрос о развитии доступной туристической среды для людей с ограниченными возможностями здоровья. Радий Хабиров сообщил, что при строительстве и реконструкции объектов республика обязательно учитывает требования безбарьерной среды.

– Когда мы создаём социальные, культурные и иные учреждения, то обязательно формируем доступную среду. Другое дело – природные территории, на которых и здоровому человеку пешком пройти непросто. Но там, где это возможно, мы предусматриваем условия и для людей с ОВЗ. Например, они могут посетить уникальный природный объект – Аскинскую ледяную пещеру. И эту тему продолжим развивать, – подчеркнул Радий Хабиров.

В завершение панельной сессии Радий Хабиров подчеркнул, что республика и дальше будет открывать для путешественников новые точки притяжения.

– Всё начинается с базовых вещей – дорог, инженерной инфраструктуры, условий для инвесторов. Несколько лет назад к пещере Шульган-Таш не было нормальной дороги, а сегодня мы обеспечили локацию необходимыми инженерными сетями. Рассчитываем, что это позволит реализовать новые проекты, в том числе по строительству гостиницы, – сказал Радий Хабиров.

Глава региона отметил, что развитию отрасли способствует и программа «Башкирское долголетие». Благодаря ей жители старшего поколения посещают туристические объекты республики, а местный бизнес получает дополнительный приток гостей.

– Мы организуем для участников программы бесплатный проезд, экскурсионное сопровождение и знакомство с достопримечательностями. В этом году, как и прежде, в ней примут участие более 10 тысяч человек. Кроме того, мы развиваем туры для жителей серебряного возраста в Абхазию, Узбекистан и Беларусь, – отметил руководитель республики.

Радий Хабиров также сообщил, что Башкортостан сохранит насыщенную событийную повестку.

– Мы продолжим проводить фестивали «Айда играть», «Китап-байрам», мероприятия, посвящённые горнозаводской цивилизации, и другие масштабные форумы. Всё это создаёт дополнительные возможности для туристического бизнеса, – подчеркнул Радий Хабиров. – Наша задача – увеличить туристический поток как минимум до 3 млн человек в год.

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В беседе с журналистами руководитель республики рассказал о роли современных медиа в продвижении туристического потенциала региона.

– Сегодня мало создать интересные туристические объекты и маршруты – важно ещё и грамотно рассказать о них. Сейчас люди получают информацию прежде всего через социальные сети, поэтому мы уделяем этому особое внимание, – отметил Радий Хабиров. – Мы пригласили в Башкортостан председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаева и большую группу федеральных блогеров. Это тоже часть нашей работы по продвижению республики. Кроме того, мы создаём новые точки притяжения, необходимо показывать их людям. Современные цифровые площадки позволяют сделать это максимально эффективно.