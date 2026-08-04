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Общество
3 Августа , 19:06

Планово-профилактические работы на объектах вещания в Республике Башкортостан

Филиал РТРС "РТПЦ Республики Башкортостан" в августе 2026 года проведет планово-профилактические работы на объектах вещания в Республике Башкортостан.

В целях информирования жителей региона о перерывах вещания теле- и радиопрограмм направляем Вам график отключения трансляции. Время отключения трансляции указано московское. График отключения трансляции в приложении.

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