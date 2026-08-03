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Общество
3 Августа , 18:38

В Башкортостане выросла доступность финансовых услуг для жителей

3 августа на еженедельном оперативном совещании, которое провёл Глава региона Радий Хабиров, обсудили повышение доступности финансовых услуг для жителей региона.

Управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Башкортостан Уральского главного управления Центрального банка России Марат Кашапов сообщил, что в результате совместной работы банковских организаций, операторов связи и других ведомств коэффициент финансовой доступности достиг 74 процентов, что выше среднего нормативного уровня. Показатель учитывает более 20 параметров, в том числе наличие в населённых пунктах офисов кредитных организаций, банкоматов, отделений почты и их транспортная доступность, а также качество интернета.

Растёт число мобильных офисов банков и цифровых сервисов. Кроме того, в 1,6 тысячи торговых точек предоставляют услугу «наличные на кассе», которая позволяет жителям получать денежные средства со своих карт в магазинах.

Для жителей сельской местности также создают точки онлайн-доступа к финансовым и государственным услугам. Их открывают в зданиях местных администраций и сельских библиотеках при поддержке Нацбанка Башкортостана, который безвозмездно передаёт компьютеры с настроенным программным обеспечением. В республике работают уже 32 таких пункта. Для дальнейшего совершенствования работы Марат Кашапов предложил организовать такие клиентские офисы и в отделениях почтовой связи.

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