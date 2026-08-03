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3 Августа , 18:20

Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана

3 августа на еженедельном оперативном совещании Глава республики Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана.

Радий Хабиров вручил государственные награды БашкортостанаРадий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана
Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана

За самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, медалью генерала Шаймуратова награждён командир батальона, Герой России Тельман Уралбаев.

– Более 70 процентов военнослужащих в моём батальоне – это жители Башкортостана. Мы участвовали в освобождении Красноармейска. Ваши ребята проявляют себя храбрыми, воспитанными и решительными бойцами, – отметил Тельман Уралбаев. – От командования 27-й стрелковой дивизией и от себя лично хочу выразить слова благодарности за воспитание воинов, преданных своей стране и своему народу. Также хочу поблагодарить вас, уважаемый Радий Фаритович, за организацию регулярной гумпомощи участникам специальной военной операции.

Радий Хабиров поблагодарил военнослужащих за достойное выполнение задач специальной военной операции.

– С огромным уважением относимся ко всем вам, – отметил руководитель региона. – Передавайте нашим парням большой привет, всем удачи! Мы во всём будем вам помогать.

***

За высокое профессиональное мастерство медали «За трудовую доблесть» удостоена главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова.

Руководитель медучреждения выразила признательность за высокую оценку своего труда и поблагодарила руководство республики за поддержку системы здравоохранения.

– Эта награда – признание работы всей нашей больницы, которая недавно отметила свой 35-летний юбилей. Я работаю главным врачом 25 лет, и за моей спиной – полуторатысячный коллектив из врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов и всех тех, кто не выходит из операционных, кто не знает ни праздников, ни выходных, – сказала Ирина Карамова. – Благодарю вас, Радий Фаритович, что в приоритете у управленческой команды республики стоят вопросы здравоохранения и есть ваша твердая позиция – строить новые лечебные учреждения, делать капитальный ремонт и приобретать новое оборудование. Это, конечно, большой шаг вперёд для сохранения жизни и здоровья населения.

Радий Хабиров подчеркнул, что в 2027-2028 годах планируют приступить к строительству зданий приёмного покоя в Клинической больнице скорой медицинской помощи и городской клинической больнице № 21 Уфы.

– Финансирование федеральное, поэтому большая просьба – вовремя организовать все работы, – резюмировал Глава Башкортостана. – Скорая помощь и поликлиника – это первое с чем сталкивается человек, когда у него возникают вопросы со здоровьем. Этому мы всегда уделяем особое внимание.
https://glavarb.ru/ru/news/event/radiy-habirov-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-bashkortostana-90581/ 
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