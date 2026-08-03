Радий Хабиров вручил государственные награды Башкортостана

За самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга, медалью генерала Шаймуратова награждён командир батальона, Герой России Тельман Уралбаев.

– Более 70 процентов военнослужащих в моём батальоне – это жители Башкортостана. Мы участвовали в освобождении Красноармейска. Ваши ребята проявляют себя храбрыми, воспитанными и решительными бойцами, – отметил Тельман Уралбаев. – От командования 27-й стрелковой дивизией и от себя лично хочу выразить слова благодарности за воспитание воинов, преданных своей стране и своему народу. Также хочу поблагодарить вас, уважаемый Радий Фаритович, за организацию регулярной гумпомощи участникам специальной военной операции.

Радий Хабиров поблагодарил военнослужащих за достойное выполнение задач специальной военной операции.

– С огромным уважением относимся ко всем вам, – отметил руководитель региона. – Передавайте нашим парням большой привет, всем удачи! Мы во всём будем вам помогать.

***

За высокое профессиональное мастерство медали «За трудовую доблесть» удостоена главный врач Клинической больницы скорой медицинской помощи Уфы Ирина Карамова.

Руководитель медучреждения выразила признательность за высокую оценку своего труда и поблагодарила руководство республики за поддержку системы здравоохранения.

– Эта награда – признание работы всей нашей больницы, которая недавно отметила свой 35-летний юбилей. Я работаю главным врачом 25 лет, и за моей спиной – полуторатысячный коллектив из врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов и всех тех, кто не выходит из операционных, кто не знает ни праздников, ни выходных, – сказала Ирина Карамова. – Благодарю вас, Радий Фаритович, что в приоритете у управленческой команды республики стоят вопросы здравоохранения и есть ваша твердая позиция – строить новые лечебные учреждения, делать капитальный ремонт и приобретать новое оборудование. Это, конечно, большой шаг вперёд для сохранения жизни и здоровья населения.

Радий Хабиров подчеркнул, что в 2027-2028 годах планируют приступить к строительству зданий приёмного покоя в Клинической больнице скорой медицинской помощи и городской клинической больнице № 21 Уфы.

– Финансирование федеральное, поэтому большая просьба – вовремя организовать все работы, – резюмировал Глава Башкортостана. – Скорая помощь и поликлиника – это первое с чем сталкивается человек, когда у него возникают вопросы со здоровьем. Этому мы всегда уделяем особое внимание.