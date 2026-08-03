Х Международный фотоконкурс "Русская цивилизация"

Популярность мероприятия, объединяющего фотографов не только из субъектов Российской Федерации, но и всего мира, продолжает расти, и с каждым годом фотоконкурс становится масштабнее. В 2025 году для участия в фотоконкурсе было направлено более 19,5 тысяч работ от более чем 3,4 тысячи авторов из России и зарубежных стран. В фотоконкурсе могут принять участие как профессиональные фотографы, так и любители в возрасте от 18 лет. По результатам фотоконкурса жюри, в состав который входят известные в России и мире номинанты и лауреаты профессиональных премий, заслуженные деятели культуры, художники, актеры, фотожурналисты, определит лучшие работы. В юбилейный год фотоконкурса учреждена специальная номинация ФГБУ "Дом народов России" – "Россия – семья семей". Она посвящена семейным хроникам, трудовым и творческим династиям, а также многонациональным семьям, в которых бережно сохраняются традиции предков и передаются будущим поколениям важнейшие нравственные ценности. Награждение победителей состоится в преддверии празднования Дня народного единства на одной из популярных площадок города Москвы. Подробная информация по ссылке: https://русскаяцивилизация.рус/